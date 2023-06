Factbox - Qui sont Crispin Odey et le fonds spéculatif Odey Asset Management ?

Le Financial Times et Tortoise, dans une publication conjointe jeudi, ont rapporté les allégations de 13 femmes selon lesquelles Odey les aurait agressées ou harcelées sexuellement sur une période de 25 ans. M. Odey nie ces allégations.

Voici quelques éléments clés concernant M. Odey, son fonds spéculatif basé à Londres, les allégations et les retombées :

QUI EST CRISPIN ODEY ET ODEY ASSET MANAGEMENT ?

M. Odey, 64 ans, a fondé sa société de gestion d'actifs en 1991. Il est l'un des principaux partisans du Brexit et l'un des donateurs du Parti conservateur britannique au pouvoir.

Odey Asset Management (OAM) est connu pour ses paris à fort effet de levier sur les actions mondiales, la dette, les devises et les matières premières. Outre Odey Asset Management, le groupe gère également Brook Asset Management et Odey Wealth, une unité de gestion de patrimoine privé.

L'ancien chancelier britannique Kwasi Kwarteng a été conseiller d'OAM.

POUR QUOI ODEY EST-IL LE PLUS CONNU ?

Odey s'est fait connaître pendant la crise financière de 2008, lorsqu'il a fait fortune en vendant à découvert des actions bancaires, une pratique d'investissement qui consiste à parier sur la baisse du prix d'une action.

QUELLE EST LA TAILLE D'ODEY ASSET MANAGEMENT ?

Le cabinet avait 4,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission en septembre 2022.

QUELLE A ÉTÉ LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE ODEY ?

OAM est connue pour ses performances volatiles. Son fonds phare, le fonds européen Odey, est en baisse d'environ 8 % cette année jusqu'à vendredi, après avoir enregistré un rendement d'environ 151 % en 2022, sa meilleure année à ce jour, grâce à la vente à découvert d'obligations d'État britanniques.

QUELLES SONT LES ALLÉGATIONS CONTRE ODEY ?

Se référant à la publication conjointe du Financial Times et de Tortoise, Odey a déclaré à Reuters par téléphone jeudi qu'il s'agissait d'un "remaniement d'un vieil article et qu'aucune des allégations n'a été défendue dans une salle d'audience ou une enquête."

M. Odey n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters samedi.

Par ailleurs, le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), enquête sur la société depuis 2021, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation.

Le gestionnaire de fonds a été blanchi des accusations d'attentat à la pudeur par un tribunal britannique en 2021.

COMMENT L'OAM A-T-ELLE RÉAGI ?

Le comité exécutif de la société a déclaré samedi que M. Odey allait quitter la société de gestion d'actifs.

OAM prévoit de changer le nom de la société, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

OAM "ne reconnaît pas l'image de la société qui a été dépeinte" par les allégations d'inconduite sexuelle de M. Odey publiées par les médias, a-t-elle déclaré aux investisseurs dans une lettre datée du 8 juin et vue par Reuters.

OAM POURRAIT-IL SURVIVRE SANS ODEY ?

Les grands fonds spéculatifs tels qu'Odey Asset Management Group sont constitués de nombreux fonds ayant des stratégies de négociation différentes.

Un Odey Asset Management sans son ancienne figure de proue pourrait conserver la majorité des actifs sous gestion de l'entreprise, selon deux sources familières de l'affaire.

Brook Asset Management et Odey Wealth, qui font tous deux partie du groupe Odey, sont dirigés par des gestionnaires de portefeuille différents, tels que James Hanbury et Peter Martin, le directeur général d'Odey Asset Management.

Le fonds Odey European Inc était supervisé uniquement par M. Odey et la majorité des 151 millions d'euros (162,28 millions de dollars) qu'il gérait était constituée de ses propres investissements, ont déclaré deux personnes au fait de l'affaire.

QUELS SONT LES DÉFIS AUXQUELS OAM DOIT FAIRE FACE ?

Les courtiers principaux d'Odey Asset Management, notamment Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, sont en train de réexaminer leurs liens avec la société.

Goldman Sachs et JPMorgan continuent de réexaminer leurs relations avec OAM, ont déclaré samedi à Reuters des sources au fait du dossier.

Morgan Stanley s'est refusé à tout commentaire samedi. UBS, qui agit également en tant que courtier principal d'OAM, n'a pas réagi immédiatement.

Les courtiers principaux sont essentiels pour les opérations des fonds spéculatifs, car ils fournissent des services de négociation, un effet de levier pour les paris et la garde des titres.

Schroders Plc et Canada Life ont décidé vendredi de réduire leurs relations avec les sociétés de gestion d'actifs liées à Odey.

(1 dollar = 0,9305 euro)