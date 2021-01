GOLDMAN SACHS : fait parler la poudre

Goldman Sachs a dévoilé une performance supérieure aux anticipations de Wall Street au quatrième trimestre. Sur cette période, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en progression de 153% à 4,362 milliard de dollars, soit 12,08 dollars par action. Classiquement pour Goldman Sachs, le consensus est largement très éloigné de la réalité à 7,45 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont bondi de 18% à 11,74 milliards de dollars, dépassant également nettement les prévisions de Wall Street : 9,99 milliards de dollars.



Outre une forte hausse de son produit net bancaire, la banque a bénéficié de la chute de 19% à 2,48 milliards de dollars des rémunérations et des avantages.



S'agissant des métiers, la banque d'investissement s'est distinguée avec une hausse de 27% de ses revenus à 2,61 milliards de dollars grâce aux nombreuses et importantes introductions en Bourse réalisées.



Les métiers de marchés (courtage obligataire et sur action notamment) ont connu une progression de 23% de leurs revenus à 4,27 milliards d'euros. Ils ont profité en particulier du dynamisme du courtage sur actions, dont les revenus ont bondi de 40% à 2,39 milliards de dollars.