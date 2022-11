GS sanctionné pour ne pas avoir suivi la procédure sur les critères ESG

New York (awp/afp) - L'autorité américaine des marchés financiers (SEC) a infligé une pénalité de 4 millions de dollars à Goldman Sachs pour avoir promu des produits d'investissements censés respecter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sans avoir suivi ses propres procédures.

La banque d'affaires a bien développé des règles pour sélectionner et surveiller les placements inclus dans ce genre de produits.

Mais pour certains d'entre eux, entre 2017 et 2020, elle ne les a pas adoptées dès le début ou ne les a pas appliquées scrupuleusement, accuse la SEC dans un communiqué.

"En réponse à la demande des investisseurs, des conseillers financiers comme Goldman Sachs Asset Management préparent et commercialisent de plus en plus des fonds et stratégies sous le qualificatif +ESG+", a rappelé Sanjay Wadhwa, responsable au sein de la SEC d'une nouvelle équipe dédiée à la traque des infractions aux règles sur le sujet.

Ces entreprises établissent bien des procédures mais doivent ensuite les respecter "afin d'éviter de fournir aux investisseurs des informations sur ces produits qui diffèrent de leurs pratiques", a ajouté Sanjay Wadhwa.

La pénalité financière n'est pas très élevée mais elle marque la volonté de l'autorité de sanctionner les manquements dans les informations transmises par les établissements financiers dans ce domaine. Il n'existe pas encore de normes généralisées pour déterminer si une entreprise entre ou non dans la catégorie des investissements ESG, permettant parfois aux gestionnaires d'actifs et de fonds d'entretenir le flou.

Sans reconnaître ou nier les charges, Goldman Sachs a accepté de verser l'amende pour solder les poursuites.

Dans un communiqué, la banque s'est "réjouie" de pouvoir mettre un terme aux poursuite, en soulignant que les problèmes soulevés par la SEC ont été réglés en 2020.

Ces derniers n'ont par ailleurs pas affecté de "manière significative" le fait que les produits d'investissements visés répondent aux procédures mises en place, a affirmé Goldman Sachs.

afp/rp