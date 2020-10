Goldman Sachs : Erkin Adylov, fondateur et PDG de Behavox, est reconnu par Goldman Sachs comme un entrepreneur et chef de file

M. Adylov a été désigné comme l’un des "100 entrepreneurs les plus intrigants" au sommet Builders + Innovators 2020

Behavox, la seule plateforme d'exploitation de données basée sur l’IA au monde utilisée par les entreprises pour détecter les mauvais comportements avant qu'ils ne se transforment en une cascade d'amendes réglementaires et de conflits au sein de l'entreprise, a annoncé aujourd'hui que son fondateur et PDG Erkin Adylov a été reconnu par Goldman Sachs (NYSE: GS) comme l’un des "100 entrepreneurs les plus intrigants de 2020" lors de son sommet Builders + Innovators.

Goldman Sachs a choisi M. Adylov comme l’un des 100 entrepreneurs parmi de multiples secteurs qui seront récompensés lors de l’événement de deux jours qui débute le mercredi 14 octobre. En plus de distinguer 100 entrepreneurs, le sommet, qui se tiendra cette année sous forme virtuelle, comprend des séances générales et des consultations dirigées par des entrepreneurs aguerris, des universitaires et des chefs d’entreprise ainsi que des chercheurs en résidence.

« La véritable innovation est issue d’une diversité de perspectives et d’expériences », a déclaré David M. Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs. « Notre sommet Builders + Innovators réunit un collectif de futurs dirigeants impressionnants qui s’efforcent de susciter des changements significatifs. Depuis plus de 150 ans, Goldman Sachs soutient les entrepreneurs lorsqu’ils lancent et développent leurs entreprises. C’est pourquoi nous sommes ravis de distinguer Erkin Adylov, le fondateur et PDG de Behavox, comme l’un des entrepreneurs les plus intrigants de 2020. »

« Je suis extrêmement fier d’avoir été choisi par Goldman Sachs pour cette distinction aux côtés de certains des plus grands entrepreneurs du secteur », a affirmé Erkin Adylov, fondateur et PDG de Behavox. « J’ai toujours voulu créer une grande entreprise, et cette distinction est finalement une validation de la capacité de Behavox à réussir à aider les entreprises internationales à identifier les mauvais comportements avant qu'ils n’aient des répercussions sur l’intégrité de leurs opérations et la confiance des clients. »

Figurer sur la liste des 100 entrepreneurs les plus intrigants de 2020 de Goldman Sachs n’est que l’un des derniers développements des affaires pour l’entreprise d’IA en croissance rapide. En septembre, Behavox a annoncé la nomination de Gagan Gulati, un vétéran de Microsoft (NASDAQ: MSFT), au poste nouvellement créé de directeur des produits. Plus tôt cet été, Behavox a renforcé sa présence à Montréal, au Québec, avec un engagement locatif de long terme afin d’accueillir les personnes recrutées en continu pour enrichir les équipes chargées de l’ingénierie, de la science des données et du développement de produits.

Si vous souhaitez participer à la redéfinition de l'avenir de l’entreprise, rejoignez Behavox.

A propos de Behavox Ltd.

Behavox est la principale plateforme d'exploitation de données de bout-en-bout qui permet aux organisations de regrouper et d'analyser des données, et de prendre des mesures en fonction de celles-ci. Société technologique à forte croissance, notre mission est d'organiser et de rendre utiles toutes les données de communications de la planète. Grâce à des analyses avancées et à l'apprentissage-machine, Behavox est le point de contact unique de votre organisation en matière de données internes.

Fondée en 2014, Behavox a son siège social à New York et possède des bureaux à Londres, Singapour et Montréal. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201014005192/fr/