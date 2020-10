Goldman Sachs : La valeur du jour à Wall Street GOLDMAN SACHS fait mieux que ses concurrents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En pleine saison de publication des banques, Goldman Sachs s'en sort mieux à Wall Street que ses concurrentes Bank of America (-2,6%) et Wells Fargo (-3,18%). La banque d'affaires gagne en effet 0,6% à 212,11 dollars grâce à des résultats trimestriels marqués par un quasi doublement de son bénéfice net. En effet, celui-ci s'est établi à 3,48 milliards de dollars à fin septembre, après 1,79 milliard l'année dernière à la même époque. Cela représente 9,68 dollars par action (4,79 dollars au T3 2019), largement au-dessus du consensus FactSet qui tablait sur un BPA de 5,54 dollars.Le produit net bancaire (PNB) a, lui, grimpé de 30% à 10,78 milliards de dollars, contre 9,38 milliards attendus par le consensus.Dans le détail, la banque d'investissement a généré un résultat net trimestriel de 1,97 milliard de dollars, en hausse de 7% sur un an (mais en repli de 26% par rapport au second trimestre) grâce à une forte hausse des revenus de souscription.La division Global Market a quant à elle contribué à hauteur de 4,55 milliards de dollars au résultat net, en hausse de 29% par rapport à l'an dernier (-37% versus T2 2020), portée, d'une part, par l'activité de taux, change et matières premières (FICC) qui a vu son bénéfice grimper de 49% sur un an à 2,5 milliards de dollars, ainsi que par l'activité equity, qui a vu le sien croître de 10% à 2,05 milliards.Goldman Sachs a également passé des provisions pour défaut de créances de 291 millions de dollars au trimestre dernier, après 1,59 milliard au T2.Du côté des ratios, le rendement des capitaux propres (ROE) a atteint au troisième trimestre 17,5%, soit son plus haut niveau depuis 10 ans, et le rendement des actifs tangibles (ROTE), 18,6%. Le ratio CET1 a, lui, grimpé de 120 points de base à 14,5%.Bank of America et Wells Fargo ont également publié leurs résultats trimestriels ce jour, sans toutefois susciter autant d'enthousiasme de la part des investisseurs. En effet, la première a réalisé un bénéfice de 4,9 milliards de dollars, en repli de 15,5% sur un an (soit 51 cents par action, contre 49 cents attendus), alors que la seconde a vu le sien divisé par plus de 2 à 2,04 milliards (soit un BPA de 42 cents, contre 44 cents attendus).