Goldman Sachs : Les valeurs du jour à Wall Street - GOLDMAN SACHS multiplie par plus de 2 ses profits et BANK OF AMERICA pénalisée par les taux faibles

Goldman Sachs (-1,63% à 296,30 dollars) et Bank of America (-1,29% à 32,58 dollars) ont dégagé des profits supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. Goldman Sachs a plus que doublé ses bénéfices grâces aux commissions gagnées lors d’importantes introductions en Bourse, à la bonne performance du courtage sur actions alors que les rémunérations reculaient nettement dans le même temps. La célèbre banque d'affaires a enregistré un bénéfice net part du groupe en progression de 153% à 4,362 milliard de dollars, soit 12,08 dollars par action.Il est au plus haut depuis plus de 10 ans, selon Bloomberg. Classiquement pour Goldman Sachs, le consensus est largement très éloigné de la réalité à 7,45 dollars.La flambée des profits résulte d'un important effet de ciseau positif. Ses dépenses opérationnelles, constituées pour plus de 40% par les rémunérations, (-19% à 2,48 milliards de dollars) ont baissé de 19% à 5,9 milliards tandis que le produit net bancaire a bondi de 18% à 11,74 milliards de dollars. Ce dernier a également dépassé nettement les prévisions de Wall Street : 9,99 milliards de dollars.Il a été soutenu par la banque d'investissement, dont les revenus ont progressé de 27% à 2,61 milliards de dollars grâce aux nombreuses et importantes introductions en Bourse réalisées. Ses activités sur le marché primaire des actions (Equity underwritting) ont ainsi vu leurs revenus s'envoler de 195% à 1,11 milliard de dollars.Les métiers de marchés (courtage obligataire et sur action notamment) se sont également distingués, enregistrant une progression de 23% de leurs revenus à 4,27 milliards d'euros. Ils ont profité en particulier du dynamisme du courtage sur actions, dont les revenus ont bondi de 40% à 2,39 milliards de dollars.Sur les trois derniers mois de 2020, la performance de Bank of America a été bien moins flamboyante que celle de sa concurrente. Le bénéfice net est tombé à 5 milliards de dollars, soit 59 cents par action contre respectivement 7 milliards de dollars et 74 cents par action, un an auparavant. Elle a toutefois dépassé le consensus FactSet s'élevant à 55 cents.La banque a été pénalisée par le fort recul des revenus. Le produit net bancaire a chuté de 10% à 20,1 milliards de dollars, ressortant sous les prévisions du marché : 20,58 milliards de dollars. Il a été affaibli par la chute de 16% des revenus net d'intérêt à 10,3 milliards de dollars.Les provisions pour pertes sur créances sont pourtant tombées à 53 millions d'euros grâce à des reprises de provisions à hauteur de 828 millions de dollars. Les provisions pour pertes sur créances atteignaient 941 millions de dollars au quatrième trimestre 2019.Parmi ses grandes activités, seules celles liées aux marchés ont connu une progression des bénéfices. En données ajustées, le bénéfice net a progressé de 30,7% à 834 millions de dollars. En données ajustées, les revenus tirés des activités de marché sont en hausse de 12,9% à 3,96 milliards de dollars, dont 1,7 milliard de dollars (+5%) dans le courtage obligataires et matières premières et 1,3 milliard (+30%) dans le courtage actions.