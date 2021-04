Goldman Sachs dégage un bénéfice record de 6,8 mrd USD au 1er trimestre

New York (awp/afp) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a annoncé mercredi avoir dégagé un chiffre d'affaires et des profits records au premier trimestre grâce à la bonne performance de ses banquiers d'investissement et de ses traders.

Le bénéfice net de l'entreprise a été multiplié par plus de cinq pour atteindre 6,84 milliards de dollars sur la période. Rapporté par action et hors élément exceptionnel, la référence à Wall Street, il s'affiche à 18,60 dollars là où les analystes s'attendaient à 10,22 dollars.

afp/rp