New York (awp/afp) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a dégagé en 2021 un chiffre d'affaires et des bénéfices records grâce notamment à ses activités de conseil aux entreprises et de gestion d'actifs mais ses résultats ont déçu au 4e trimestre et l'action reculait à Wall Street.

Avec des dépenses en hausse de 23% d'octobre à décembre, tirées en partie par la hausse des rémunérations des employés, le bénéfice net de la firme a reculé de 13% sur la période.

afp/rp