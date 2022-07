Goldman Sachs : fait mieux que prévu au deuxième trimestre

Goldman Sachs a dépassé le consensus au deuxième trimestre, la banque américaine ayant bénéficié des solides performances de sa division de gestion de fortune mais surtout de ses activités de marchés.



Son bénéfice net part du groupe ressort à 2,8 milliards de dollars, soit 7,73 dollars par action, à l'issue du trimestre écoulé contre 5,3 milliards (15,02 dollars) un an auparavant.



Le consensus prévoyait un bénéfice par action de 7,25 dollars.



La firme de Wall Street précise que son produit net bancaire s'est replié de 23% à moins de 11,9 milliards de dollars, sous l'effet du repli des revenus de sa branche de banque d'investissement.



A titre de comparaison, les analystes projetaient un chiffre de 10,9 milliards de dollars.



Le revenu tiré de la banque d'investissement a chuté de 41% d'une année sur l'autre, mais celui de l'activité de marchés a bondi de 32%, porté en particulier par une hausse de 55% des métiers dits 'FICC' (obligations, changes, matières premières).



Dans la branche liée aux services aux consommateurs et à la gestion de fortune, ses revenus ont augmenté de 25%.



Suite à ces performances, le conseil d'administration de Goldman a décidé de rehausser de 25% le montant du dividende trimestriel pour le porter à 2,50 dollars par titre.



L'action grimpait de près de 4% en cotations avant-Bourse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.