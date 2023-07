The Goldman Sachs Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de services d'investissement. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - prestations de services d'investissement (47,5%) : interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, etc. ; - banque d'investissement (21,1%) : conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc. ; - gestion d'actifs (17,9%) ; - gestion de fortune et octroi de prêts aux particuliers (13,5%). Le groupe développe également une activité de prise de participations dans des entreprises technologiques à croissance rapide. La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (61,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie (13,9%).