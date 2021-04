Goldman Sachs : BPA multiplié par six au 1er trimestre

Goldman Sachs dévoile au titre du premier trimestre 2021 un bénéfice net record de 6,84 milliards de dollars, soit un BPA de 18,60 dollars, multiplié par six par rapport à celui de 3,11 dollars engrangé un an auparavant.



Les revenus nets de la banque d'affaires ont doublé à 17,7 milliards de dollars, soutenus par 'des croissances dans l'ensemble de ses segments, y compris des progressions significatives en gestion d'actifs, marchés globaux et banque d'investissement'.



La firme new-yorkaise revendique en outre un rendement des capitaux propres (ROE) annualisé de 31%, son plus haut niveau trimestriel depuis 2009, ainsi qu'une valeur comptable par action de 250,81 dollars, en hausse de 6,2% au cours du trimestre.



