Goldman Sachs : investit 500M$ de plus dans Launch With GS

Goldman Sachs Group a annoncé aujourd'hui s'être engagé à investir 500 millions de dollars supplémentaires dans des entreprises et des fonds diversifiés, par le biais de son initiative Launch With GS.



Goldman Sachs double ainsi son engagement initial et le porte à un total d'1 milliard de dollars.



'Grâce à notre travail avec Launch With GS, nous avons constaté que le pipeline d'opportunités pour soutenir des sociétés et des fonds diversifiés était à la fois large et profond, dépassant nos attentes', a déclaré David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs.



L'initiative Launch With GS avait vu le jour en juin 2018, accompagnée d'un engagement initial de 500 millions de dollars, à investir dans des sociétés et des gestionnaires de fonds diversifiés.



