Goldman Sachs : prend une participation dans Aragen

Aragen Life Sciences a annoncé que Goldman Sachs a pris une participation minoritaire significative dans la société en acquérant des actions précédemment détenues par ChrysCapital et d'autres actionnaires.



Aragen a une clientèle mondiale qui s'étend aux États-Unis, en Europe et au Japon. Aragen a enregistré une forte croissance organique avec des clients biopharmaceutiques et biotechnologiques internationaux.



' En travaillant avec Goldman Sachs, nous sommes bien placés pour saisir les opportunités qui se présentent à nous et devenir un acteur mondial de premier plan offrant des solutions complètes de bout en bout pour la découverte et le développement de médicaments', a déclaré Manni Kantipudi, DG d'Aragen Life Sciences.



