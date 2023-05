Goldman Sachs prévoit de supprimer moins de 250 emplois dans les semaines à venir - source

Les départs pourraient être répartis entre les différents niveaux d'ancienneté et inclure des associés et des directeurs généraux, a précisé la source. Ces licenciements ont été rapportés plus tôt par le Wall street Journal. Goldman comptait 45 400 employés à la fin du mois de mars.

Cette décision intervient après que Goldman a réduit ses effectifs d'environ 3 200 personnes au premier trimestre, dans le cadre de sa plus importante vague de licenciements depuis la crise financière de 2008. Elle a également supprimé environ 500 emplois l'année dernière.

Une deuxième source a déclaré que la banque avait maintenu des budgets serrés cette année.

Les banques d'investissement ont été durement touchées par l'effondrement des transactions, alors que la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive pour maîtriser l'inflation et que la guerre en Ukraine a assombri les perspectives économiques.

La banque concurrente Morgan Stanley a prévu de supprimer environ 3 000 emplois au deuxième trimestre, dans le cadre de sa deuxième série de licenciements en six mois, a déclaré une source à Reuters au début du mois de mai. Lazard Ltd réduira également ses effectifs de 10 %.

Le directeur financier de Goldman Sachs, Denis Coleman, a déclaré aux investisseurs fin février que la banque prévoyait d'améliorer son ratio d'efficacité en réduisant ses effectifs, en ne remplaçant pas le personnel qui part et en réduisant d'autres dépenses.

Le plan comprenait une réduction de 600 millions de dollars de la masse salariale.

Goldman a fixé un objectif à moyen terme pour son ratio d'efficacité de 60 %, contre 68,7 % à la fin du mois de mars. Les banques préfèrent un ratio d'efficacité plus faible comme indicateur d'une meilleure rentabilité.

Les fusions et acquisitions mondiales se sont effondrées à leur plus bas niveau depuis plus d'une décennie au premier trimestre 2023, tandis que les volumes d'introductions en bourse ont également chuté à leur plus bas niveau depuis 2019.