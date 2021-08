Goldman Sachs : rachète NN Investment Partners pour 1,6 milliard d'euros

Goldman Sachs a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir NN Investment Partners, un gestionnaire basé à La Haye aux Pays-Bas, auprès de NN Group NV pour environ 1,6 milliard d'euros. La transaction devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre de 2022. NN Investment Partners emploie environ 900 personnes dans une quinzaine de pays, et détient environ 355 milliards de dollars d'actifs sous supervision, dont 75% sont labellisés ESG, et environ 70 milliards de dollars d'actifs sous conseil.



"NN Investment Partners est très complémentaire de l'empreinte européenne existante de Goldman Sachs Asset Management et ajoutera de nouvelles capacités et accélérera la croissance dans des produits tels que les actions européennes et le crédit de qualité, les actions durables et à impact, et les obligations vertes", a déclaré la banque américaine.