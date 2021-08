Goldman Sachs : va acquérir NN Investment Partners

Goldman Sachs a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group NV pour environ 1,6 milliard d'euros.



Gestionnaire d'actifs européen, NN Investment Partners dispose d'environ 355 milliards de dollars d'actifs sous surveillance et environ 70 milliards de dollars d'actifs sous conseil.



Goldman Sachs détient 2 300 milliards de dollars d'actifs sous surveillance dans le monde, et cette transaction portera les actifs sous surveillance en Europe à plus de 600 milliards de dollars, conformément aux objectifs stratégiques de la société visant à développer ses activités européennes et à étendre sa portée mondiale.



'Nous pensons que l'expertise de NN Investment Partners renforcera notre plateforme de gestion et de distribution de fonds à travers les canaux de détail et institutionnels en Europe et nous aidera à offrir une valeur à long terme à nos clients', a commenté Goldman Sachs.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2022.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.