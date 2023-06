Goldman Sachs va commencer à négocier des contrats à terme sur l'électricité au Japon - sources

De plus en plus d'entreprises énergétiques et de banques étrangères cherchent à accéder au marché japonais de l'électricité, qui a été lancé en 2016 à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, stimulant l'activité commerciale des producteurs, des consommateurs et des distributeurs.

L'intérêt pour le commerce s'est accru avec la liquidité croissante des marchés à terme de l'électricité au Japon, alors que la volatilité des prix de l'électricité a augmenté suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La crise de l'électricité a renforcé le besoin de couverture parmi les fournisseurs et les acheteurs d'électricité, selon les sources.

Goldman Sachs a embauché des traders à Tokyo, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est encore confidentielle.

Un porte-parole de Goldman Sachs s'est refusé à tout commentaire.