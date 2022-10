Entreprenant l'un des plus grands remaniements de l'histoire de la firme de Wall street, Goldman va regrouper ses activités de banque d'investissement et de trading en une seule unité, tout en fusionnant la gestion d'actifs et de patrimoine en une autre, selon le rapport.

Marcus, la branche de Goldman spécialisée dans les services bancaires aux consommateurs, fera partie de l'unité de gestion d'actifs et de patrimoine, ajoute le rapport.