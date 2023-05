L'éditeur de logiciels de montage multimédia Avid étudie la possibilité d'une vente -sources

Avid Technology Inc , fournisseur de logiciels et d'équipements de montage vidéo et audio pour les cinéastes et les studios d'enregistrement, étudie la possibilité d'une vente, selon des personnes familières avec le sujet.

La société basée à Burlington, dans le Massachusetts, travaille avec le groupe Goldman Sachs sur le processus de vente et a demandé à des parties intéressées de lui proposer des offres fermes, ont indiqué les sources.

Les actions d'Avid ont bondi de 18 % à la suite de cette nouvelle, pour atteindre 24,35 dollars dans les échanges de l'après-midi de mercredi, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 1 milliard de dollars.

Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Les porte-parole d'Avid et de Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire.

Fondée en 1987, la société Avid fournit des logiciels et du matériel de montage principalement aux industries du divertissement. Ses produits, qui ont été utilisés dans la production de films à succès tels que "Top Gun : Maverick" et "Avatar : The Way of Water", comprennent Media Composer, MediaCentral et AirSpeed.

Dans ses résultats du premier trimestre, Avid a indiqué que son chiffre d'affaires annuel récurrent avait augmenté de 8,1 % pour atteindre 228 millions de dollars, tandis que ses abonnements logiciels payants actifs ont augmenté de 22 % d'une année sur l'autre.

La société n'a toutefois pas répondu aux attentes des analystes et ses actions ont baissé, reculant de près de 20 % depuis le début de l'année.

Le directeur général d'Avid, Jeffrey Rosica, a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont créé "des vents contraires substantiels et inattendus au niveau de la marge brute pour le matériel audio", ce qui a érodé la rentabilité.

Un fonds spéculatif activiste et le plus grand actionnaire d'Avid, Impactive Capital LP, est représenté au conseil d'administration de la société après avoir conclu un accord avec la société en 2019. (Reportage de Milana Vinn à New York, édition de Nick Zieminski)