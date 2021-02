La banque Marcus de Goldman Sachs veut attirer les petits porteurs

New York (awp/afp) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs continue de vouloir attirer les petits porteurs en créant au sein de sa banque de détail un portefeuille de titres nommé Marcus Invest, pour un prix de départ modeste de 1.000 dollars, et géré de façon automatique.

Les petits investisseurs sont invités à définir leur profil vis-à-vis des marchés, c'est-à-dire "conservateur, modéré, ou agressif".

"Cela concoctera le mix d'actions et d'obligations que nous recommandons pour votre portefeuille", poursuit la banque "Marcus by Goldman Sachs", qui offre ce nouveau service d'investissements numérique et prendra une commission de 0,35% pour gérer le compte.

Ensuite, "vous pouvez vous reposer sachant que votre investissement travaille".

Pour cela, Marcus va utiliser "son équipe et sa technologie" pour "surveiller le compte chaque jour et automatiquement le rééquilibrer vers la ligne de but fixée", ajoute encore la banque.

Cette nouvelle offre fait partie de la stratégie de la banque new-yorkaise de devenir une banque plus universelle en s'appuyant sur sa récente enseigne de détail, Marcus, créée en 2016, et qui avait déjà lancé de nouvelles offres de cartes de crédit et de prêts en 2020.

"Avec Marcus Invest, l'automatisation de vos investissements est facile", affirme sur son site la filiale de Goldman Sachs.

