La société de capital-investissement PAI Partners a déclaré jeudi qu'elle avait accepté de racheter Alphia Inc à son propriétaire J.H. Whitney Capital Partners, dans le cadre d'une transaction qui, selon des personnes familières avec le dossier, valorise le fabricant d'aliments pour animaux de compagnie à environ 1 milliard de dollars, dette incluse.

Alphia, basée à Denver, dans le Colorado, est née de la fusion des fabricants d'aliments pour animaux de qualité supérieure C.J. Foods Inc et American Nutrition Inc en 2020. Elle possède également LANI, une société de solutions de broyage d'ingrédients, et Veracity, un fournisseur de services d'entreposage et de logistique.

Reuters a rapporté en mai que les propriétaires d'Alphia envisageaient une vente avec l'aide d'un conseiller financier. J.H. Whitney est propriétaire d'Alphia depuis qu'elle a acheté son prédécesseur, C.J. Foods, à Trinity Hunt Partners en 2014.

Les sociétés d'aliments pour animaux de compagnie ont attiré de nombreux acquéreurs ces dernières années, dans un contexte de pénurie mondiale d'aliments pour animaux de compagnie due à l'augmentation de la demande et aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

Parmi les transactions récentes notables, citons l'acquisition de Blue Buffalo Pet Products Inc par General Mills Inc. pour près de 8 milliards de dollars, l'acquisition de Champion Petfoods par Mars Petcares et le rachat de Wellpet par Clearlake Capital Groups.

PAI Partners, basé à Paris, en France, qui gère environ 25 milliards d'euros (27,12 milliards de dollars) de fonds de rachat, a récemment fait une incursion aux États-Unis. En 2019, il a recruté Maud Brown, cadre dans le secteur du capital-investissement, pour diriger son équipe américaine et, plus récemment, Winston Song pour diriger ses efforts de négociation dans le secteur de la consommation en Amérique du Nord.

"Nous continuons à voir un certain nombre d'opportunités attrayantes aux États-Unis et nous sommes déterminés à développer la franchise PAI sur ce marché", a déclaré Maud Brown dans un communiqué.

PAI Partners a des antécédents en matière d'investissement dans le secteur de l'alimentation et des boissons. En 2016, la société de capital-investissement a contribué à la création de la société de crèmes glacées Froneri, après une fusion entre les activités européennes de crèmes glacées de Nestlé et R&R, détenue par PAI Partners.

PAI Partners détient également une participation minoritaire dans le fabricant de boissons à façon Refresco Group B.V., après avoir acheté l'entreprise avec British Columbia Investment Management Corporation en 2017.

Alphia est la deuxième acquisition importante de PAI Partners aux États-Unis, après le rachat de Tropicana et d'autres marques de jus de PepsiCo Inc. pour 3,3 milliards de dollars en 2021.

Goldman Sachs Group a été le conseiller financier d'Alphia, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher LLP a été le conseiller juridique de J.H. Whitney et d'Alphia. Le cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges a conseillé PAI Partners. Goldman et Jefferies Financial Group Inc ont assuré le financement de l'opération, selon les sources citées ci-dessus. (1 $ = 0,9218 euro) (Reportage d'Abigail Summerville à New York Rédaction d'Anirban Sen, Frances Kerry et Nick Zieminski)