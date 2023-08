Waystar Inc., un éditeur de logiciels qui aide les hôpitaux et les cabinets médicaux à gérer leurs finances, a fait appel à des banques pour une introduction en bourse qui pourrait lui rapporter jusqu'à 8 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

Les propriétaires de Waystar, la société de rachat EQT AB et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), ont engagé Goldman Sachs Group Inc et JPMorgan Chase & Co pour les conseiller sur l'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

L'introduction en bourse pourrait avoir lieu plus tard dans l'année ou au début de l'année prochaine, sous réserve des conditions du marché, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. La valorisation obtenue dépendra également des conditions du marché, ont ajouté les sources.

EQT, CPPIB et Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire. Waystar et JPMorgan n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Waystar a été créée en 2017 par la fusion de Navicure et de ZirMed. La société développe des logiciels de paiement aidant des clients tels que les grands systèmes hospitaliers à recouvrer les factures des patients.

Waystar était évaluée à 2,7 milliards de dollars lorsque EQT et CPPIB ont acquis une participation majoritaire dans la société en 2019 auprès de Bain Capital, qui est resté en tant qu'investisseur minoritaire. Les trois entreprises sont représentées au conseil d'administration de Waystar.

Sous l'égide d'EQT et de l'OIRPC, Waystar a pris de l'ampleur en acquérant certains de ses concurrents, notamment eSolutions en 2020, ce qui a renforcé sa présence sur le marché lucratif de l'assurance maladie gouvernementale pour les personnes âgées, connu sous le nom de Medicare. L'entreprise travaille aujourd'hui avec un million de prestataires de soins de santé et traite plus de 2,5 milliards de transactions par an, selon son site web.

Les analystes de Fitch, qui suivent l'encours de la dette de Waystar, ont déclaré que la société devrait bénéficier de l'expansion du secteur des soins de santé à mesure que la population vieillit et que les dépenses augmentent. Les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) s'attendent à ce que les dépenses nationales de santé augmentent à un rythme annuel de 5,4 % jusqu'en 2031. (Reportage d'Echo Wang et de David Carnevali à New York ; Rédaction de Stephen Coates)