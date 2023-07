Le conseil d'administration de Goldman Sachs soutient la stratégie du PDG David Solomon qui consiste à se concentrer sur les activités principales de Wall Street et sur la gestion d'actifs, selon deux sources proches de M. Solomon.

Le dirigeant a pour mission de relancer l'action de la banque, même si le scepticisme de certains investisseurs et employés ne cesse de croître.

Le conseil d'administration, composé de 12 membres, est très attentif à la nouvelle stratégie de M. Solomon, a déclaré l'une des deux sources à Reuters, après que l'incursion de la société dans le secteur de la banque de consommation a entraîné des pertes pour Goldman et l'a laissée à la traîne de son rival Morgan Stanley.

L'arrivée attendue de Tom Montag, qui a été approché par Solomon, indique également aux initiés que le directeur général et ses plans de redressement bénéficient d'un soutien interne au sommet, ont déclaré des sources distinctes.

Cette évaluation, qui fait suite à la récente réunion du conseil d'administration de Goldman en Inde, n'a pas été rapportée précédemment. Elle montre que l'entourage de Solomon croit en sa capacité à redresser la banque.

Les actions de la banque ont chuté d'environ 2 % en 2023, à la traîne de ses concurrents Morgan Stanley et JPMorgan Chase, dont les actions ont augmenté de 8 % et 15 % respectivement. Malgré cela, l'action de Goldman reste plus performante que l'indice S&P des banques, qui a baissé de plus de 3 % cette année.

Goldman se négocie à un multiple de 0,99 fois par rapport à JPMorgan, qui se négocie à 1,43 fois et Morgan Stanley à 1,53 fois, selon les données Eikon de Refinitiv.

La banque a refusé de commenter l'évolution du cours de son action.

PERTE DE CONFIANCE ?

David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a abandonné sa petite position dans Goldman Sachs il y a plusieurs mois parce qu'il n'était pas impressionné par la façon dont les gestionnaires géraient le secteur de la consommation.

"L'incapacité d'exécution sur ce front nous a amenés à penser qu'il y a beaucoup de conflits internes dans la société, ce qui pourrait créer des problèmes de rétention des employés à l'avenir, car la foi en David Solomon pourrait être perdue", a déclaré M. Wagner.

Les analystes ont remis en question la réorganisation de la banque, qui, selon la banque, a renforcé son activité principale.

La société s'est serré la ceinture dans le cadre d'un effort continu de réduction des coûts d'un milliard de dollars, en ciblant des postes de plus en plus petits et en envisageant d'autres suppressions d'emplois, selon des sources antérieures.

D'autres mauvaises nouvelles sont attendues mercredi, lorsque la banque devrait annoncer une baisse de près de 59 % de son bénéfice par action dans ses résultats du deuxième trimestre, ainsi qu'une dépréciation de l'entreprise de fintech GreenSky. Marcus, l'activité grand public, a perdu 3 milliards de dollars en trois ans et est en cours de liquidation.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Solomon a approché l'ancien directeur de l'exploitation de Bank of America, Tom Montag, après son départ à la retraite, pour discuter d'un siège au conseil d'administration de Goldman, selon deux sources au fait de la situation. Montag a été recommandé par le comité de nomination du conseil d'administration pour rejoindre le conseil en tant qu'administrateur indépendant, selon un document réglementaire déposé le mois dernier.

M. Montag a travaillé chez Goldman pendant 22 ans et a occupé le poste de codirecteur de l'activité titres au niveau mondial. Connu pour être un patron intense et pragmatique, il devrait renforcer la position de Solomon, selon cinq sources haut placées qui ont travaillé avec les dirigeants.

Le secrétaire du conseil d'administration n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Plusieurs membres du conseil d'administration n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que d'autres n'ont pas pu être joints.

Une porte-parole de Goldman Sachs a déclaré dans un communiqué : "David et l'équipe de direction se concentrent sur l'exécution des objectifs stratégiques que nous avons définis lors de la journée des investisseurs, à savoir la croissance et le renforcement de nos activités existantes, la diversification de nos produits et services et l'amélioration de l'efficacité de nos opérations.

M. Solomon n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le géant de Wall Street a licencié des centaines de personnes au cours du deuxième trimestre, s'ajoutant à une série de suppressions de postes d'environ 3 200 personnes en janvier, la plus importante depuis la crise financière de 2008.

En réponse à une question sur les départs de cadres supérieurs, y compris les associés, la porte-parole a ajouté que les associés de Goldman restaient plus longtemps, leur ancienneté moyenne passant de 6,2 ans en 2010 à 8,3 ans en 2022.

TOUJOURS NO. 1 Solomon a pris la tête de l'entreprise en 2018, en s'appuyant sur les activités de consommation de Goldman pour élargir les bénéfices au-delà des revenus volatils issus du trading et des transactions. Les activités de détail ont eu du mal à s'imposer face à des banques de consommateurs bien établies, ce qui a incité la banque à mettre de côté des milliards pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts.

Même après son incursion malheureuse dans les services bancaires aux consommateurs, la banque d'investissement s'est encore classée comme le meilleur conseiller pour les fusions et acquisitions mondiales au cours du premier semestre de cette année, selon Dealogic.

L'influence durable de Goldman s'est manifestée lors d'une récente réunion du conseil d'administration organisée en Inde le mois dernier, au cours de laquelle le Premier ministre Narendra Modi était présent.

Lakshmi Mittal, membre du conseil d'administration et magnat milliardaire de l'acier, a organisé une réception pour les clients de Goldman et les représentants du gouvernement dans sa luxueuse résidence de New Delhi, selon une source qui a assisté à l'événement. La société de Mittal, ArcelorMittal, n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la réunion.

"Nous venons de rentrer d'un voyage incroyable en Inde où notre équipe de direction et moi-même avons rencontré notre conseil d'administration", a écrit M. Solomon dans un message publié sur LinkedIn, accompagné de photos du groupe.