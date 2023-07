Broadcast Music Inc (BMI), la société de droits musicaux qui représente des auteurs-compositeurs de premier plan tels que Lady Gaga, Taylor Swift et Rihanna, étudie à nouveau différentes options, y compris une vente, après s'être éloignée de son modèle à but non lucratif, ont indiqué des personnes au fait de la question.

La BMI s'est tournée vers Goldman Sachs Group, la banque d'investissement qui l'avait déjà conseillée l'an dernier dans ses discussions, pour obtenir des conseils alors qu'elle suscite l'intérêt d'acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.

La société a également envisagé une vente l'année dernière, alors qu'elle était gérée comme un organisme à but non lucratif et qu'elle reversait la grande majorité de ses bénéfices aux artistes musicaux et à leurs éditeurs. Le fait que BMI n'ait pas gardé plus d'argent pour elle a rendu difficile pour les parties intéressées de justifier le prix de plus de 2 milliards de dollars que la société recherchait, ont déclaré les sources.

Aujourd'hui, la BMI espère que le fait de conserver une plus grande partie des recettes des licences fera d'elle une cible d'acquisition plus attrayante, ont ajouté les sources, tout en précisant que la société pourrait encore décider de ne pas se vendre.

BMI génère environ 145 millions de dollars de bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, selon les sources.

Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Les porte-parole de BMI, qui est contrôlée par plusieurs chaînes de télévision et diffuseurs radio, et de Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire.

Créée en 1939, la BMI représente les droits d'exécution publique de plus de 20 millions d'œuvres musicales créées et détenues par plus de 1,3 million d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique. Les chansons sont cédées sous licence à des services de diffusion numérique en continu, à des stations de radio et de télévision et à d'autres utilisateurs de musique.

En vertu d'un accord conclu il y a 82 ans avec le ministère américain de la justice, la BMI est tenue d'accorder des licences à toute personne qui en fait la demande, les litiges concernant les prix étant réglés par un juge. Il y a quatre ans, le ministère de la justice a réexaminé son accord avec la BMI, ainsi qu'avec l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), une autre société de droits musicaux détenue par Blackstone Inc, mais il a décidé de ne pas modifier les dispositions en vigueur.

BMI et ASCAP représentent ensemble plus de 90 % du marché des licences musicales.

Si les redevances prévisibles générées par ces sociétés les rendent attrayantes pour les sociétés de capital-investissement, les négociations en vue de leur rachat ont été difficiles. L'année dernière, le système de retraite du Michigan a envisagé de vendre sa participation majoritaire dans Concord Music Royalties, mais n'a pas pu obtenir la valorisation de 6 milliards de dollars qu'il recherchait. (Reportage de Milana Vinn et Anirban Sen à New York, édition de Nick Zieminski)