De nombreux fonds spéculatifs macro qui parient sur les tendances économiques mondiales terminent le premier semestre 2023 avec des pertes, mais l'incertitude quant à la manière dont les différentes banques centrales géreront leur politique monétaire pourrait offrir des opportunités de négociation pour le reste de l'année.

Après la crise surprise des banques régionales américaines qui a ébranlé les marchés, ces fonds ont baissé de 2,3 % cette année jusqu'en mai, selon l'indice pondéré HFRI Macro (Total), qui suit les performances des fonds spéculatifs qui parient sur les tendances macroéconomiques. Les investisseurs ont déclaré que certaines performances individuelles suggèrent qu'il pourrait être difficile pour de nombreux fonds de se redresser complètement d'ici à la fin du mois de juin. Cette performance est à comparer à un gain d'environ 13 % pour le S&P et de 0,1 % pour la performance de référence des fonds spéculatifs.

"Le point faible des fonds spéculatifs cette année a été les gestionnaires macroéconomiques", a déclaré Jeffrey B. Klein, directeur général de Goldman Sachs External Investing Group, qui investit dans les fonds spéculatifs. "Pour le reste de l'année, il pourrait y avoir beaucoup d'opportunités dans le domaine macroéconomique parce que les politiques économiques suivies dans les différents pays seront différentes. Les banques centrales ne suivront peut-être pas une politique aussi coordonnée qu'au cours des dernières années, avec des taux d'intérêt très bas.

Selon un rapport de Goldman Sachs, les fonds spéculatifs qui parient sur les performances des actions sont en hausse depuis le début de l'année mais, en moyenne, leurs performances restent inférieures à celles des indices plus larges.

Alors que les banques centrales du monde entier étaient en phase l'année dernière et pendant la majeure partie de l'année en cours pour relever leurs taux afin de lutter contre l'inflation, la politique monétaire a récemment varié. La Réserve fédérale américaine a décidé de suspendre sa stratégie de relèvement des taux lors de sa dernière réunion, mais la Banque d'Angleterre a surpris les investisseurs la semaine dernière en relevant ses taux au-delà des attentes, et certains pays émergents, comme le Brésil, envisagent déjà de réduire leurs taux.

Cette divergence offre aux gestionnaires de portefeuille davantage d'opportunités de négociation, selon les investisseurs.

"L'année dernière, le marché a été largement influencé par ces facteurs macroéconomiques, de sorte que vous aviez des positions à long terme, avec des taux courts et des dollars longs. C'était le cadeau qui continuait à être offert", a déclaré John Delano, directeur général de la société de gestion d'actifs Commonfund, qui investit dans les fonds spéculatifs.

Les actifs des différents pays sont désormais plus susceptibles d'évoluer dans des directions différentes, a-t-il ajouté. Les mouvements de devises sont de plus en plus désynchronisés.

Parmi les plus grands fonds spéculatifs macroéconomiques, citons Bridgewater Associates, Brevan Howard et Moore Capital.

Certains des fonds qui perdent de l'argent s'appuient sur des gestionnaires actifs plutôt que sur des algorithmes pour les transactions. Haidar Jupiter a terminé le mois de mai en baisse de 44 % ; Brevan Howard Alpha Strategies a baissé de 1,99 % et Rokos de 5 %. Les sociétés ont refusé de commenter l'affaire.

L'année dernière, en pariant sur le fait que les taux d'intérêt resteraient plus longtemps élevés pour maîtriser l'inflation, les gestionnaires de portefeuilles macro ont gagné environ 14 % au cours du premier semestre de l'année et ont terminé l'année 2022 avec une hausse d'environ 9 %, selon HFR, surperformant ainsi l'indice de référence.

Une crise bancaire régionale a toutefois pris les gestionnaires de portefeuille au dépourvu en mars, mettant à mal leur positionnement baissier sur les taux juste après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré aux législateurs que la banque centrale pourrait être amenée à relever les taux plus fortement que prévu pour maîtriser l'inflation.

Certains fonds spéculatifs se sont retirés. Le fonds spéculatif londonien Rokos Capital Management a décidé de réduire son risque en mars après avoir perdu 15 % en raison de la volatilité du marché obligataire. En mai, il a enregistré un gain de 5 %, mais il a encore perdu 5 % depuis le début de l'année.

UNE PERFORMANCE POSITIVE

Contrairement à la performance des fonds spéculatifs macro, les fonds spéculatifs long/short, qui parient sur les hausses et les baisses des actions mondiales, étaient en hausse de 5 % au 23 juin, a indiqué Goldman Sachs dans une note à ses clients. Cela reste inférieur à la hausse d'environ 10 % de l'indice MSCI le plus large des actions mondiales.

Les fonds spéculatifs ont parié de manière agressive sur la baisse des prix des actions des sociétés américaines en juin, tout en restant acheteurs nets sur les marchés européens, selon une note distincte de Goldman Sachs envoyée le même jour.

Selon M. Delano, les gestionnaires de fonds spéculatifs sur les actions ont été plus prudents lorsqu'il s'est agi de parier sur la direction du marché au cours du premier semestre de l'année. "On pourrait parler d'une faible conviction que cette reprise du marché va se poursuivre", a-t-il déclaré.

Les investisseurs s'attendent à ce que les fonds spéculatifs long/short terminent l'année sur une note positive, car l'impact d'un environnement de taux plus élevés va se répercuter de différentes manières sur les entreprises.

Les conditions actuelles du marché ont créé un écart important entre les actions les plus performantes et les moins performantes. Cela offre de grandes opportunités pour les fonds spéculatifs, a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'INVICO Asset Management. (Reportage de Carolina Mandl, à New York, et de Nell Mackenzie, à Londres ; Rédaction de David Gregorio)