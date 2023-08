Les fonds spéculatifs mondiaux ont vendu "agressivement" des actions chinoises sur fond d'inquiétudes accrues concernant le secteur immobilier du pays et d'une série de données économiques médiocres, selon un rapport de Goldman Sachs publié mardi.

Tous les types d'actions ont été vendus au début du mois d'août, mais les actions A, celles qui sont cotées sur le marché boursier national, ont été les plus vendues, représentant 60 % de la vente, a indiqué la banque.

"Les fonds spéculatifs ont vendu des actions chinoises lors de huit des dix dernières sessions sur le prime book jusqu'au 14 août", a indiqué la banque, ajoutant que ses clients avaient cédé leurs positions longues et courtes.

Il s'agit de la plus importante vente nette d'actions chinoises sur une période de 10 jours depuis octobre 2022 et de l'un des mouvements les plus marqués de ces cinq dernières années.

Selon Goldman Sachs, les fonds spéculatifs ont vendu 70 % de ce qu'ils avaient acheté au cours des cinq jours qui ont suivi la réunion du Politburo du 24 juillet sur les espoirs de relance.

New York - Le KraneShares CSI China Internet ETF, qui offre une exposition aux plus grandes sociétés Internet chinoises telles que Tencent et Alibaba, a chuté de 12 % en août, la plus forte baisse mensuelle depuis février.

Goldman Sachs, qui est l'un des principaux fournisseurs de services de prêt et de négociation aux investisseurs par l'intermédiaire de son unité de courtage de premier ordre, est en mesure de suivre les tendances d'investissement des fonds spéculatifs.

Les investisseurs mondiaux s'inquiètent de l'économie chinoise, car une confluence d'événements récents a assombri ses perspectives économiques, et la réponse politique est considérée comme insuffisante.

Mardi, un large éventail de données économiques chinoises a mis en évidence l'intensification de la pression sur l'économie à partir de multiples fronts, ce qui a incité Pékin à réduire les taux directeurs pour soutenir l'activité.

Le géant chinois de l'immobilier Country Garden cherche à retarder le paiement d'une obligation privée onshore et une grande société fiduciaire chinoise traditionnellement très exposée à l'immobilier, Zhongrong International Trust Co, n'a pas respecté certaines obligations de remboursement.

Les fonds spéculatifs se méfient de plus en plus de leur exposition à la Chine. Une série de fonds spéculatifs basés aux États-Unis, dont Coatue, D1 Capital et Tiger Global, ont réduit leurs positions dans les actions chinoises au cours du deuxième trimestre, alors que les perspectives économiques du pays semblaient déjà vaciller et que les tensions géopolitiques s'intensifiaient, comme l'ont montré les dépôts de titres lundi.

Le décret du président américain Joe Biden interdisant certains investissements technologiques américains en Chine a également incité certains investisseurs à réduire davantage leur exposition à la deuxième économie mondiale.

Selon un rapport d'UBS publié lundi, le secteur des semi-conducteurs chinois a été considérablement vendu par les fonds spéculatifs au cours des deux dernières semaines. (Reportage de Carolina Mandl à New York ; Reportage complémentaire de Summer Zhen à Hong Kong ; Rédaction de Sonali Paul et Muralikumar Anantharaman)