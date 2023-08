Les fonds spéculatifs mondiaux ont augmenté leurs paris sur la baisse des actions au cours d'une semaine où les rendements obligataires ont augmenté après la dégradation de la note de crédit des États-Unis, selon un rapport de Goldman Sachs publié vendredi.

Les fonds spéculatifs ont ajouté 4,6 positions courtes pour chaque position longue entre le 7 juillet et le 3 août. "Après trois semaines consécutives de dénouement des risques, le livre de référence global a fait l'objet d'une vente nette au cours de la semaine", indique le rapport.

Les fonds spéculatifs ont été contraints de se défaire partiellement de leurs positions courtes en juillet afin d'éviter de nouvelles pertes lors d'un rebond du marché déclenché par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu.

Cette hausse a été interrompue cette semaine après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note des États-Unis en prévision d'un afflux d'obligations du Trésor attendu au troisième trimestre. Des rendements plus élevés peuvent réduire l'attrait des actions.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine qui s'est achevée le 10 mars, avec des pertes respectives de 2,27 % et 2,85 %.

Goldman Sachs, qui est l'un des principaux fournisseurs de services de prêt et de négociation par l'intermédiaire de son unité de courtage, peut suivre les mouvements des grands fonds spéculatifs et des gestionnaires d'actifs.

La banque a déclaré que ses clients plaçaient des paris baissiers principalement par l'intermédiaire d'indices et de fonds négociés en bourse, sans utiliser d'actions particulières.

Les fonds spéculatifs long/short ont fait part des difficultés à être baissiers cette année, car ils ont été pris au dépourvu par une reprise. Leurs performances ont été affectées par les pertes liées aux positions courtes.

L'investisseur milliardaire Daniel Loeb a déclaré dans une lettre jeudi qu'il avait décidé de réduire ses positions courtes afin de limiter la vulnérabilité de son fonds spéculatif, Third Point.

Les investisseurs ont été plus baissiers sur l'Amérique du Nord et l'Asie, sous l'impulsion du Japon, et plus haussiers sur l'Europe.