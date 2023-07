Les fonds spéculatifs mondiaux ont ajouté plus d'actions chinoises à leurs portefeuilles qu'ils n'en ont vendues ces derniers jours, pour la première fois en sept semaines, a déclaré Goldman Sachs Group dans un rapport.

Selon Goldman Sachs, les mouvements observés sur les actions onshore et offshore ont été principalement motivés par des couvertures de positions courtes. Cela signifie que les investisseurs qui parient contre les actions chinoises ont été contraints de dénouer leurs positions baissières en rachetant des actions empruntées.

Sur les 11 secteurs suivis par Goldman Sachs, entre le 30 juin et le 6 juillet, seuls les secteurs de la santé, de la finance, des services de communication et de l'immobilier ont fait l'objet de ventes nettes.

La semaine dernière, les ADR chinois dans des secteurs allant du commerce électronique à l'éducation en ligne et les ETF ont progressé dans l'espoir d'un soutien économique accru de la part du gouvernement, ce qui a forcé les investisseurs baissiers à clôturer leurs positions à découvert.

La banque de Wall Street gère l'une des plus grandes sociétés de courtage au monde, qui fournit des services de prêt et de négociation aux investisseurs et est en mesure de suivre les mouvements des grands fonds spéculatifs et des gestionnaires d'actifs.

Ce mouvement des investisseurs intervient dans un contexte de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine et de chiffres d'inflation plus faibles que prévu.