Les géants bancaires américains ont publié des résultats médiocres dans le domaine de la banque d'investissement au deuxième trimestre, mais cela n'a pas empêché les investisseurs d'acheter leurs actions en pariant sur une reprise des transactions.

Les bénéfices de Goldman Sachs ont chuté de 58 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis trois ans, a annoncé la société mercredi, mais ses actions ont grimpé de plus de 1 %. Alors que les bénéfices de Morgan Stanley ont chuté de 14 % par rapport à l'année précédente, ils ont dépassé les attentes, ce qui a fait grimper les actions de plus de 6 % mardi.

Jusqu'à présent, les signes de reprise ne se sont pas traduits par des revenus élevés dans le secteur de la banque d'investissement, mais les marchés entrevoient de meilleures perspectives.

Le sentiment est que l'année prochaine s'annonce meilleure que cette année et que nous avons peut-être vu un point bas dans les revenus de la banque d'investissement, a déclaré Rick Meckler, un partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial à New Vernon, New Jersey.

Au deuxième trimestre, Goldman a enregistré des dépréciations d'un montant de 1,4 milliard de dollars liées à ses activités de consommation et à ses investissements immobiliers.

Pourtant, les investisseurs pensent que la banque d'investissement a le vent en poupe et qu'il pourrait s'agir d'un creux cyclique", a déclaré M. Meckler, soulignant les efforts déployés par la banque pour résoudre certains de ses problèmes.

Lors de la présentation de leurs résultats, les dirigeants de Wall Street ont cité une vague d'introductions en bourse comme un signe encourageant de la reprise de l'activité sur les marchés de capitaux après des mois de marasme.

"Les grandes banques ont certainement donné un ton positif pour le début de la saison des rapports du deuxième trimestre", a déclaré Mike Loewengart, responsable de la construction de portefeuilles modèles au bureau d'investissement mondial de Morgan Stanley. "Il reste à voir si cela se traduira par des résultats similaires pour le reste de la saison des bénéfices et par une extension et un élargissement significatifs de la récente reprise du marché."

Mais les grands banquiers ont également averti qu'il était trop tôt pour parler d'une reprise durable, citant une litanie de risques auxquels l'économie est confrontée, notamment les taux d'intérêt, l'inflation et les tensions géopolitiques.

"Lorsque je regarde l'histoire des autres périodes où l'environnement macroéconomique a entraîné de fortes baisses de l'activité des banques d'investissement, elles ont tendance à durer environ un an, puis elles commencent à s'améliorer", a déclaré David Solomon, PDG de Goldman Sachs, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "C'est ce que nous commençons à voir ici - la situation s'est nettement améliorée.

Le carnet de commandes de Morgan Stanley s'étoffe, les fusions et acquisitions reprennent dans certains secteurs tels que les services financiers et l'énergie, et les tendances en matière de souscription s'améliorent, a déclaré Sharon Yeshaya, directeur financier, aux analystes lors d'une conférence téléphonique mardi.

"Nous nous attendons à ce que la banque d'investissement soit le fer de lance de la reprise au prochain trimestre", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Reuters, même si les marchés de capitaux sont restés modérés.

Les bénéfices de Bank of America ont été supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, grâce à une hausse surprise de son unité de banque d'investissement, dont le revenu net a bondi de 76%. Le prêteur a été soutenu par une légère reprise sur les marchés des capitaux et par l'accent mis sur ses activités sur le marché intermédiaire.

"Nous disposons d'une base de dépôts très solide et résistante et nous effectuons de nombreux mouvements de fonds pour les entreprises clientes dans le monde entier", a déclaré mardi Alastair Borthwick, directeur financier de BofA. Il faisait référence aux services de transaction de la société.

Chez Citigroup, la PDG Jane Fraser a averti vendredi que "le rebond tant attendu de la banque d'investissement ne s'est pas encore matérialisé".

La société dispose d'une solide réserve de transactions, mais a "encore du travail à faire" sur les marchés des capitaux et les fusions et acquisitions, a déclaré le directeur financier Mark Mason.

Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, a déclaré vendredi que le marché des introductions en bourse commençait à se redresser, mais qu'il était encore trop tôt pour parler d'une tendance pour l'ensemble des marchés de capitaux.