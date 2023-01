Les négociateurs de Goldman Sachs voient une reprise des fusions et acquisitions au second semestre 2023

Alors que les prévisions économiques s'assombrissent, les dirigeants du géant de Wall street - dont Dan Dees et Jim Esposito, qui dirigent conjointement sa division mondiale des services bancaires et des marchés - ont déclaré qu'ils étaient prêts pour une reprise lorsque les marchés financiers se détendront, potentiellement dès la seconde moitié de 2023.

Ces projections interviennent après que la valeur des fusions et acquisitions mondiales ait chuté de 36 % pour atteindre 3,78 billions de dollars en 2022, contre un record de 5,91 billions de dollars en 2021, selon les données de Dealogic. Les banques, dont Goldman, ont supprimé des emplois à mesure que l'activité s'effondrait.

Dans une série d'interviews accordées à Reuters ces dernières semaines, les principaux négociateurs de Goldman qui travaillent pour la société depuis plus de vingt ans chacun ont déclaré qu'il y avait de nombreuses raisons pour que l'activité de transaction mondiale reprenne.

Les grands investisseurs sont assis sur des piles de liquidités prêtes à financer des transactions, et les grandes entreprises qui réalisent de solides bénéfices cherchent à diversifier leurs activités - mais ils attendent que l'incertitude économique s'estompe, ont déclaré les banquiers.

"Je reste assez optimiste, peut-être pas sur le premier trimestre, mais certainement à mesure que nous avançons", a déclaré Stephan Feldgoise, co-responsable mondial des fusions et acquisitions. Pourtant, il y a "des vents contraires clairs dans la première partie" de 2023, a-t-il dit.

Mark Sorrell, l'homologue de Feldgoise à Londres, voit des entreprises clientes sauter sur des transactions lorsque le financement est disponible parce que leurs motivations sous-jacentes sont toujours intactes, comme l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux produits ou l'expansion géographique.

Les entreprises restent sur la touche parce que leurs créanciers ont renoncé à accorder des prêts plus risqués pour les rachats d'entreprises en raison de la hausse des taux d'intérêt, mais cela pourrait changer rapidement, a-t-il déclaré.

"Lorsque le marché du financement reviendra, nous ne savons pas quand cela se produira, mais cela se produira en raison de la quantité de liquidités dans le système, nous pensons que les volumes de transaction et l'activité reprendront", a déclaré M. Sorrell.

Cette résurgence pourrait être "plus rapide que ce que les gens attendent", a-t-il ajouté. LES GRANDS NÉGOCIATEURS

Si les marchés se redressent, les banquiers d'affaires de Goldman ont tout à gagner. La société a été le premier conseiller mondial en fusions et acquisitions en termes de revenus au cours des 20 dernières années, suivie de JPMorgan Chase & Co, selon les données de Dealogic.

Malgré cette position, Goldman n'est pas à l'abri d'un ralentissement. Sa division de banque d'investissement n'a représenté que 13 % des revenus de l'entreprise au troisième trimestre, contre 27 % un an plus tôt et 23 % au troisième trimestre de 2018, lorsque le PDG David Solomon a pris les rênes.

La banque se prépare à supprimer des milliers d'employés au cours de la nouvelle année, intensifiant une série antérieure d'environ 500 licenciements en septembre, a rapporté Reuters plus tôt. Les primes seront également réduites.

Les dirigeants de Goldman ont déclaré que les effectifs étaient adaptés à l'environnement économique et que, dans certains cas, les employés étaient réaffectés à des secteurs plus actifs.

La banque voit des opportunités en conseillant des clients qui sont ciblés par des investisseurs activistes, ou des sociétés fintech ouvertes à des prétendants après que leurs évaluations aient plongé, a déclaré Russ Hutchinson, le directeur des opérations de fusions et acquisitions mondiales de la banque.

Le sort des négociateurs de Wall street dépend en grande partie de la capacité du marché des prêts à effet de levier à se réveiller après une accalmie l'année dernière. Certains observateurs ont établi des parallèles avec la crise financière mondiale, lorsque la chute des valorisations des entreprises et la récession déclenchée par l'effondrement du marché immobilier ont gelé le marché des rachats par endettement (LBO).

Le stress actuel sur le marché du crédit est très différent de celui de 2008, a déclaré Esposito, co-responsable des banques et des marchés mondiaux chez Goldman. Pendant la crise, le secteur bancaire avait plus de 700 milliards de dollars d'exposition aux LBO bloqués à son apogée, ce qui prenait 12 à 18 mois pour les éliminer.

Aujourd'hui, "il y a probablement entre 100 et 125 milliards de dollars ... C'est un chiffre presque insignifiant par rapport à 2008, et, ce qui est tout aussi important, les marchés du crédit sont tellement plus profonds."

Le stress du marché signifie que les créanciers sont moins disposés à financer des transactions parce qu'ils sont accablés par des dizaines de milliards de dollars de "dette suspendue" qu'ils ne peuvent pas vendre aux investisseurs.

Mais malgré toutes les turbulences du marché, les vétérans de Goldman restent confiants.

"Lorsque vous traversez des périodes de volatilité, vous savez que cela crée des opportunités", a déclaré Dees.