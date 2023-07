Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les données sur l'inflation britannique de ce matin pourraient faire les beaux jours des bureaux de négociation si elles suivent les mises à jour des États-Unis et du Canada et surprennent à la baisse.

La reprise timide des gilts devrait se poursuivre et la livre sterling pourrait probablement dire adieu au côté fort de 1,30 $.

Selon les prévisions, l'indice des prix à la consommation (IPC) annuel de la Grande-Bretagne devrait tomber à 8,2 % en juin et l'indice de base se maintenir à 7,1 %. Il s'agit là de niveaux qui font frémir, et un retour à des surprises du côté élevé serait désagréable.

Les marchés ont déjà anticipé une nouvelle hausse de 100 points de base des taux de la Banque d'Angleterre cette année, et suite aux remarques pessimistes de Klass Knot de la Banque centrale européenne, il est possible que la BoE se retrouve à augmenter ses taux toute seule et assez rapidement.

La Nouvelle-Zélande a tiré la sonnette d'alarme lors de la session asiatique, les prix des denrées alimentaires ayant maintenu l'inflation globale annuelle à un niveau plus élevé que prévu, à savoir 6 %. Les traders ont estimé que cela signifiait que les taux d'intérêt néo-zélandais devraient rester plus longtemps élevés et ont brièvement fait grimper le kiwi.

Au Canada, la moyenne des deux mesures de l'inflation de base de la Banque du Canada n'a pratiquement pas bougé, à 3,8 %.

Ailleurs, le ralentissement de l'économie chinoise jette un peu d'ombre sur les données encourageantes et les bénéfices des entreprises aux États-Unis.

Le Hang Seng a encore perdu 1 % mercredi et est en baisse d'environ 5 % sur l'année. Netflix, Tesla et Goldman Sachs publient leurs résultats plus tard dans la journée.

Mardi, les marchés ont salué les bénéfices supérieurs aux prévisions de Morgan Stanley et d'autres grandes banques, ainsi que le fait que Microsoft ait fait jouer ses muscles en matière d'intelligence artificielle en annonçant de nouvelles redevances pour les fonctionnalités de son logiciel de bureautique, ce qui a fait grimper les actions de 4 %.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

Données : IPC britannique, IPC final de la zone euro, mises en chantier américaines.

Intervenants : Dave Ramsden de la Banque d'Angleterre

Bénéfices : Netflix, Tesla, Goldman Sachs