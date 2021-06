Goldman Sachs a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 4,1 euros à 5,40 euros sur Nokia. Le bureau d’études prend en compte des investissements dans la 5G plus élevés, l’amélioration des produits et les gains de marché potentiels. Il rappelle que l’action a sous-performé Ericsson de 75% en 3 ans et le secteur technologique européen de 67% en raison de produits de moins bonne qualité, de pertes de part de marché et de réductions des prévisions de bénéfice par action.