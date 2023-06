Odey Asset Management dit aux investisseurs qu'ils sont "confiants" que les banques continueront à travailler avec le fonds - lettre

La lettre, datée du 8 juin et signée par Peter Martin, le directeur général de la société, indique que pour des raisons juridiques, la société ne commentera pas en détail les allégations et les "mesures prises par les courtiers principaux et les autres fournisseurs de services à OAM".

Le FT et Tortoise ont rapporté que 13 femmes ont allégué que le fondateur et propriétaire Odey, l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus connus de Grande-Bretagne, les avait agressées ou harcelées sexuellement sur une période de 25 ans.

Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley sont en train de réexaminer leurs relations de courtage avec Odey Asset Management, ont déclaré jeudi des sources au fait de l'affaire.

"Nous sommes convaincus que nos prestataires de services continueront à travailler avec nous", indique la lettre d'Odey Asset Management.

Le cabinet dispose de "politiques et procédures robustes pour s'assurer qu'il respecte en temps utile toutes ses obligations légales et réglementaires". Le bien-être du personnel est également au cœur de la culture de l'entreprise OAM".

La société a déclaré que le bien-être des membres du personnel était une priorité, tout comme l'intérêt des clients et des investisseurs.

Alors que plusieurs appels et courriels ont été adressés à la société jeudi, la lettre aux investisseurs est la première réponse de la société. Bloomberg a été le premier à faire état de cette lettre.

M. Odey a déclaré à Reuters jeudi que le rapport du FT était une "reprise d'un vieil article" et qu'aucune des allégations n'avait été confirmée par un tribunal ou dans le cadre d'une enquête.