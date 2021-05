Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris se maintenait en hausse (+0,75%) vendredi à la mi-journée, soutenue par le rebond de Wall Street la veille, même si la thématique de l'inflation continue à dominer les marchés.

Vers 12H45 (10H45 GMT), l'indice CAC 40 avançait de 46,95 points à 6.335,28 points. La veille, la cote Parisienne avait clôturé en légère hausse de 0,14%.

Les réactions dans un premier temps négatives à la hausse des prix à la consommation américaine publiée mercredi suivie de celle des prix à la production jeudi semblent s'estomper en cette fin de semaine pour laisser place à l'optimisme lié à la croissance économique qui se profile grâce aux campagnes de vaccination.

"Les marchés européens sont largement en hausse s'inspirant du rebond de la veille aux Etats-Unis et d'une forte séance en Asie", observe Neil Wilson, analyste chez markets.com.

Mais au vu d'une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation et de gros en avril, les opérateurs continent de s'interroger sur la durée du regain d'inflation qui accompagne la reprise économique aux Etats-Unis et sur un éventuel changement de politique monétaire.

Etant donné que l'inflation rebondit plus franchement aux Etats-Unis que dans les autres grandes économie, un début de ralentissement du rythme des rachats d'actifs de la Banque centrale américaine voire une hausse de son taux directeur pourraient s'imposer en cas de croissance forte et d' amélioration sur le marché de l'emploi.

Sur le plan des statistiques, les chiffres mensuels des ventes au détail pour avril aux Etats-Unis dévoileront "l'état d'esprit du consommateur américain au moment où l'économie américaine rouvre plus largement et où les gens recommencent à voyager", souligne Michael Hewson de CMC Markets.

Selon lui, "le consommateur américain a été beaucoup plus résilient cette année, soutenu pas les montants considérables des aides budgétaires et par la reprise du marché de l'emploi".

Les chiffres de la production industrielle pour avril sont également attendus aux Etats-Unis dans un contexte de forte progression de la demande.

Danone pâtit d'une note d'analyste

Le titre du groupe agroalimentaire Danone cédait 1,84% à 56,62 euros, pâtissant d'une dégradation de recommandation par Goldman Sachs à "vendre" contre "neutre".

Alstom profite d'un contrat

Le titre du constructeur ferroviaire français Alstom progressait en revanche de 1,88% à 43,97 euros. Il se hissait en tête de l'indice Parisien, porté par un contrat avec l'Ukraine annoncé jeudi concernant l'achat de 130 locomotives électriques destinées au fret, pour un montant de 880 millions d'euros.

Traité de paix entre les mains des CA de Suez/Veolia

Les deux géants français de l'eau et des déchets doivent sceller vendredi l'accord qui verra Veolia (+0,51% à 25,75 euros) mettre la main sur une bonne part de Suez (+0,03% à 19,98 euros), réduit pour l'essentiel à ses activités françaises.

pan/tsq/cco