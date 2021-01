Presse: un ex-régulateur financier pressenti à la tête du gendarme boursier US

New York (awp/afp) - Le président élu américain Joe Biden devrait nommer Gary Gensler, ancien régulateur de produits dérivés sous l'administration Obama, pour diriger le gendarme boursier américain, la SEC, selon des informations publiées mardi par des médias américains.

M. Gensler, 63 ans, a dirigé l'autorité de régulation des marchés à terme et des produits dérivés, la CFTC, entre 2009 et 2014, se faisant l'avocat d'une régulation financière plus stricte dans le sillage de la crise financière de 2008.

Sa nomination devrait être bien vue par l'aile du parti démocrate la plus favorable à un contrôle accru de Wall Street et soucieuse de revenir sur les mesures de dérégulation prises par Donald Trump.

M. Gensler a une longue carrière au sein de l'administration fédérale américaine, ayant notamment travaillé au département du Trésor sous l'administration du président Bill Clinton dans les années 1990.

Il a également occupé des fonctions de cadre au sein de la banque Goldman Sachs et enseigne actuellement la gestion et l'économie au prestigieux Massachusetts Institutes of Technology (MIT) à Cambridge.

Si sa nomination à la tête de la SEC est confirmée, M. Gensler remplacera Jay Clayton, nommé par Donald Trump en 2017, qui a quitté ses fonctions le 23 décembre 2020, alors que son mandat devait s'achever en même temps que celui de Donald Trump, le 20 janvier.

