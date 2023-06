Selon les analystes, les fonds spéculatifs abandonnent les actions européennes au profit des actions américaines et japonaises

Les Commodity Trading Advisors, des fonds spéculatifs qui utilisent des algorithmes pour analyser les tendances du marché, ont délaissé les actions européennes et hongkongaises pour se tourner vers les États-Unis et le Japon, comme le montre une note de JP Morgan consultée lundi.

Ces fonds ont pris la plus grande position haussière sur les actions japonaises depuis environ deux ans, tandis que les positions longues, ou les paris haussiers, sur les actions britanniques ont été "les plus réduites en mai", selon la note.

Un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis et le soulagement que la crise du plafond de la dette américaine ait été évitée ont propulsé l'indice S&P 500 à son plus haut niveau depuis août dernier vendredi, tandis que les investisseurs parient que la Banque du Japon maintiendra sa politique ultra-libre, poussant le Nikkei à un plus haut de 33 ans dans son gain quotidien le plus important depuis le 18 janvier lundi.

Les achats nets des fonds spéculatifs sur les actions nord-américaines ont atteint le niveau le plus élevé que Goldman Sachs ait connu depuis environ cinq mois, grâce à des investissements dans les technologies de l'information, les biens de consommation de base et les soins de santé, selon une note à ses clients de Goldman Sachs.

Les ventes nettes de titres énergétiques américains ont atteint leur plus haut niveau en 10 semaines et se sont rapprochées des niveaux les plus élevés depuis 2018, ajoute la note.

Les fonds spéculatifs ont également acheté des actions de sociétés financières nord-américaines, de soins de santé, d'industries et de secteurs liés à la consommation, selon une note de Morgan Stanley. Une note distincte de Morgan Stanley a déclaré lundi que les marchés se trouvaient maintenant au milieu de plusieurs cycles de bénéfices "plus chauds mais plus courts". Une récession des bénéfices cette année est probable mais n'a pas encore été évaluée par les marchés, indique également la note.