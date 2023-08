Les sociétés de capital-investissement TDR Capital et Sycamore Partners sont en pourparlers pour faire équipe dans leur quête d'acquisition de la chaîne de restaurants de sandwiches Subway, ont déclaré jeudi des personnes au fait du dossier.

Subway espère obtenir plus de 9 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction, et il n'est pas certain que TDR et Sycamore puissent répondre à ses attentes en matière de prix, ont déclaré les sources. Un autre groupe dirigé par Roark Capital reste en lice, ont ajouté les sources.

Les soumissionnaires poursuivent leurs vérifications préalables et Subway pourrait conclure le processus de vente d'ici la fin du mois, a déclaré l'une des sources.

La société de capital-investissement Advent International, qui avait fait équipe avec Goldman Sachs Asset Management dans le cadre d'une offre pour Subway, s'est retirée du processus, ont indiqué les sources. Goldman Sachs pourrait décider de s'associer à l'un des autres soumissionnaires, ont ajouté les sources. Bloomberg News a rapporté plus tôt le retrait d'Advent.

Selon les sources, la propriété de Jimmy John's, une autre chaîne de sandwichs, a été un élément pris en compte par Roark dans sa volonté d'acquérir Subway. Les deux franchises de sandwiches sont en concurrence pour une base similaire de clients et de franchisés, bien que Roark parie sur le fait que les stratégies des deux marques ne s'opposeront pas.

Jimmy Johns, dont le siège se trouve à Champaign, dans l'Illinois, compte plus de 2 600 restaurants dans 43 États. Subway, dont le siège se trouve à Milford, dans le Connecticut, compte plus de 37 000 restaurants dans plus de 100 pays.

Subway, Roark et TDR n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Advent, Goldman Sachs et Sycamore se sont refusés à tout commentaire.

Fondé en 1965 par Fred DeLuca, âgé de 17 ans, et Peter Buck, un ami de la famille, Subway appartient aux familles fondatrices depuis l'ouverture de son premier restaurant sous le nom de "Pete's Super Submarines" à Bridgeport, dans le Connecticut.

L'entreprise basée à Milford, dans le Connecticut, a réorganisé ses activités pour faire face à une décoration désuète et à des offres à 5 dollars sur des sandwichs longs comme un pied, qui ont érodé les bénéfices des franchisés. En 2021, la chaîne a lancé une refonte de son menu et une campagne de marketing tapageuse dans le cadre d'un plan de redressement qui a permis d'augmenter les ventes.

Subway, qui a fermé des milliers d'établissements aux États-Unis depuis 2016, a déclaré il y a un an qu'elle souhaitait s'éloigner de sa base actuelle de petits franchisés qui ne possèdent qu'un ou deux magasins, qui ont tendance à être gérés par des familles et qui ont parfois du mal à s'en sortir. La société a enregistré une augmentation de 9,85 % des ventes de magasins comparables au cours du premier semestre 2023. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur 12 mois est d'environ 800 millions de dollars, selon les sources.

JPMorgan Chase & Co, la banque d'investissement qui conseille Subway, a présenté aux sociétés de capital-investissement en lice pour Subway un plan de financement de l'acquisition de 5 milliards de dollars, selon Reuters. (Reportage d'Anirban Sen et d'Abigail Summerville à New York, édition de Nick Zieminski)