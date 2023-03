Wall Street termine en baisse, la prudence de mise avant le week-end

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, à l'issue d'une semaine sens dessus dessous, les investisseurs étant toujours en alerte et méfiants avant le week-end.

Le Dow Jones s'est contracté de 1,19%, l'indice Nasdaq a perdu 0,74% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,10%.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, la séance a été marquée par une forte aversion pour le risque, "car on ne sait pas ce qui pourrait se passer durant le week-end" sur le front des banques.

Première victime de ce climat, la banque régionale américaine First Republic, considérée comme le prochain maillon faible de la crise bancaire, qui a plongé de 33,00%, après avoir rebondi de près de 10% la veille.

L'annonce, jeudi, de l'injection de 30 milliards de dollars de dépôts par un groupe de onze grandes banques américaines dans les caisses de cet établissement californien n'aura assuré à son cours de Bourse qu'un soutien de courte durée.

En une semaine, First Republic a effacé 80% de sa capitalisation boursière.

S'il a été le plus maltraité vendredi, FRC, son symbole boursier, a été accompagné dans la tourmente par d'autres banques régionales, notamment une autre californienne, PacWest (-18,95%), ainsi que Western Alliance (-15,47%), dont le siège est à Phoenix (Arizona), ou l'établissement texan Comerica (-8,44%).

Si leur dérapage a été moins spectaculaire, les géants du secteur ont aussi subi un net repli. Membres éminents du Dow Jones, Goldman Sachs (-3,67%) et JPMorgan Chase (-3,78) ont contribué à plomber l'indice phare de Wall Street.

"La volatilité qu'on a vue cette semaine a été remarquable", a commenté Christopher Low, de FHN Financial. "Et quand vous avez une telle volatilité, cela pousse les algorithmes à vendre. Ce n'est donc pas surprenant qu'on voit les gens retirer quelques jetons de la table avant le week-end."

Pour ne rien arranger, vendredi était une journée dite des "quatre sorcières", qui correspond à l'arrivée à échéance de plusieurs milliers de milliards de dollars de produits dérivés basés sur des indices boursiers ou des actions individuelles.

Cette échéance renforce souvent la volatilité de Wall Street lors de la séance considérée.

Autre indicateur de l'anxiété des opérateurs et de leur appétit pour les actifs jugés sûrs, les prix des bons du Trésor américains sont montés en flèche, ce qui a fait baisser leurs taux, les deux évoluant en sens opposé.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans tombait à 3,43%, contre 3,57% la veille.

Pour autant, contre toute attente, le bitcoin caracolait (+7,34%), bien qu'il soit théoriquement considéré comme un actif à risque. Il a tiré dans son sillage les valeurs liées au secteur des cryptomonnaies, telles le spécialiste du "minage" Riot Platforms (+14,89%) ou la plateforme d'échanges Coinbase (+10,62%).

Le Nasdaq s'en est mieux tiré que le Dow Jones, grâce à quelques méga-capitalisations, comme Alphabet (+1,38%) et Microsoft (+1,17%), toujours soutenues par les annonces des deux groupes sur l'intégration de l'intelligence artificielle à leurs produits.

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng a bondi (+6,12%), malgré la publication d'une perte trimestrielle plus importante que prévu et d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Le groupe s'est néanmoins dit confiant dans le redémarrage de sa croissance.

Son concurrent Tesla a reculé (-2,17%), de même que d'autres constructeurs de véhicules électriques comme Rivian (-3,34%) ou Lucid (-1,17%).

FedEx a paradé (+7,97%), après avoir relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, malgré une déception sur son chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice décalé (de juin à mai). Le groupe s'attend à avoir réduit ses effectifs de 25.000 postes sur un an d'ici à fin mai.

tu/er