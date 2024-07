Goldman Sachs : La valeur du jour à Wall Street - Goldman Sachs enregistre un solide deuxième trimestre

Au sein de l'indice Dow Jones, Goldman Sachs progresse de 1,21% à 485,67 dollars malgré un bond plus important que prévu de ses profits. En fin de semaine dernière, les investisseurs avaient déjà montré peu d’enthousiasme à propos des résultats de ses concurrentes, JPMorgan et Citi. La célèbre banque d’affaires a dévoilé un bénéfice en forte hausse grâce à la solide performance de ses activités de banque d’investissement et de marché. Sa division gestion d'actifs et de fortune n'a pas non plus démérité.



Au deuxième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine s'est envolé de 150% à 3,04 milliards de dollars, soit 8,62 dollars par action. Ce dernier est supérieur au consensus s'élevant à 8,42. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 17% à 12,73 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 12,40 milliards de dollars.



Le courtage obligataire (FICC) a augmenté de 17% à 3,18 milliards de dollars et le courtage actions a progressé de 7% à 3,17 milliards. Les revenus de la banque d'investissement ont bondi de 21% à 1,73 milliard de dollars grâce à une activité soutenue sur les marchés primaires obligataires (+39% à 622 millions de dollars) et actions (+25% à 423 million de dollars).



Sa division gestion d'actifs et de fortune a connu une croissance de 27% à 3,88 milliards de dollars. Les actifs sous gestion ont augmenté de 86 milliards de dollars sur le trimestre pour atteindre le niveau record de 2934 milliards de dollars. Goldman Sachs revendique une collecte de 71 milliards de dollars et un effet de marché positif de 15 milliards de dollars.



Le 12 juillet, le conseil d'administration de Goldman Sachs a approuvé une augmentation de 9 % du dividende trimestriel à 3 dollars par action à compter du troisième trimestre 2024.