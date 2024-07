15 juillet (Reuters) - Le bénéfice de Goldman Sachs a plus que doublé au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des commissions liées à la souscription de titres de créances et à la bonne performance de son activité de trading obligataire.

Le bénéfice trimestriel s'est élevé à 3,04 milliards de dollars (2,79 milliards d'euros), soit 8,62 dollars par action, contre 1,22 milliard de dollars, soit 3,08 dollars par action, un an plus tôt, a déclaré la banque lundi.

"Nous sommes satisfaits de nos résultats solides au deuxième trimestre et de notre performance globale au premier semestre, qui reflète une forte croissance en glissement annuel dans les secteurs Banque et marchés mondiaux et Gestion d'actifs et de patrimoine", a déclaré David Solomon, directeur général de la banque, dans un communiqué.

Les revenus issus de la banque d'investissement de Goldman Sachs ont augmenté de 21% pour atteindre 1,73 milliard de dollars au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des honoraires liés à la souscription de dettes et d'actions et au conseils en matière de fusions et d'acquisitions.

Les revenus tirés des opérations sur l'obligataire, devises et matières premières (FICC) ont augmenté de 17%.

Goldman Sachs a augmenté son dividende trimestriel à trois dollars par action, contre 2,75 dollars auparavant.

A la Bourse de New York, le titre de la banque a d'abord gagné plus de 1% dans les transactions en avant-Bourse avant de se retourner à la baisse, les résultats du deuxième trimestre marquant un ralentissement par rapport à un premier trimestre record. (Reportage Niket Nishant à Bangalore et Saeed Azhar à New York; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)