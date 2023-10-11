* GOLDMAN SACHS ANNONCE LA VENTE DE GREENSKY À UN CONSORTIUM DIRIGÉ PAR SIXTH STREET
* GOLDMAN SACHS - LE CONSORTIUM QUI ACHÈTE GREENSKY, DIRIGÉ PAR SIXTH STREET, EST COMPOSÉ DE FONDS GÉRÉS PAR KKR, BAYVIEW ASSET MANAGEMENT ET CARDWORKS.
* GOLDMAN SACHS- L'ACCORD COMPREND UN SOUTIEN IMPORTANT DE PIMCO À TRAVERS L'ACQUISITION D'ACTIFS, AINSI QU'UN FINANCEMENT STRATÉGIQUE DE CPP INVESTMENTS
* GOLDMAN SACHS - JUSQU'À LA CLÔTURE DE L'OPÉRATION, LA SOCIÉTÉ CONTINUERA À EXPLOITER LA PLATEFORME GREENSKY ET À ENREGISTRER DES RÉSULTATS COMMERCIAUX.
* GOLDMAN SACHS - L'OPÉRATION DEVRAIT AVOIR UN EFFET NÉGATIF DE 0,19 $ sur les résultats de COS pour le troisième trimestre de 2023 Autres informations sur l'entreprise :