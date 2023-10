Le groupe Goldman Sachs a poursuivi la Malaisie devant une cour d'arbitrage britannique, alors que les tensions s'intensifient à propos d'un accord de règlement sur le rôle de la banque dans l'énorme scandale de corruption 1MDB.

Les autorités malaisiennes et américaines affirment que 4,5 milliards de dollars ont été volés au fonds malaisien 1Malaysia Development Bhd (1MDB), aujourd'hui disparu, dans le cadre d'une opération complexe qui s'est déroulée dans le monde entier et qui a impliqué l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak, des employés de Goldman et des hauts fonctionnaires d'autres pays.

QU'EST-CE QUE 1MDB ?

1MDB est un fonds souverain créé en 2009 avec l'aide du financier malaisien Jho Low pour promouvoir le développement économique.

Najib, qui a été premier ministre de 2009 à 2018, a cofondé 1MDB et a présidé son conseil consultatif jusqu'en 2016.

COMMENT DES MILLIARDS ONT-ILS DISPARU ?

Entre 2009 et 2013, 1MDB a levé des milliards de dollars sous forme d'obligations apparemment destinées à des projets d'investissement et à des coentreprises.

Mais le ministère américain de la justice (DoJ) a déclaré que 4,5 milliards de dollars avaient été détournés vers des comptes bancaires offshore et des sociétés écrans, dont beaucoup étaient liées à Low. Les autorités malaisiennes affirment que des milliards supplémentaires restent introuvables.

Les États-Unis ont déclaré que l'affaire 1MDB était la plus grande enquête jamais menée sur la kleptocratie.

Les fonds détournés ont été utilisés pour acheter des biens de luxe et des biens immobiliers pour Low et ses associés, notamment un jet privé, un superyacht, des hôtels, des bijoux, et pour financer le film hollywoodien de 2013 "Le loup de Wall Street", selon des poursuites judiciaires américaines.

Low, qui est en fuite, a été inculpé en Malaisie et aux États-Unis pour le rôle central qu'il a joué dans cette affaire. Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

On ne sait pas où il se trouve. La Malaisie a déclaré qu'il se trouvait en Chine, ce que Pékin dément.

Najib n'a pas été nommé par le DoJ, mais il a été désigné dans l'enquête comme "Malaysian Official 1", selon des sources malaisiennes et américaines.

L'indignation suscitée par ce scandale, qui a éclaté en public pour la première fois en 2015, a joué un rôle dans la défaite de Najib lors des élections de 2018, qui ont vu l'Organisation nationale des Malais unis (UMNO) perdre le pouvoir pour la première fois depuis la formation de la Malaisie à la suite de l'indépendance de la domination coloniale britannique.

Najib est actuellement en prison pour purger une peine de 12 ans dans le cadre d'une affaire liée à 1MDB. Il doit faire face à plusieurs autres procès liés à cette affaire.

COMMENT GOLDMAN A-T-IL ÉTÉ IMPLIQUÉ ?

Goldman a fait l'objet d'une enquête par les autorités de régulation d'au moins 14 pays pour son rôle dans la souscription des émissions obligataires de 1MDB.

Le travail de 1MDB a rapporté à la banque 600 millions de dollars en honoraires et a permis à certains de ses cadres de toucher des primes importantes, selon des responsables.

Goldman a déclaré par le passé que certains membres de l'ancien gouvernement malaisien et des responsables de 1MDB lui avaient menti sur l'utilisation du produit des ventes d'obligations.

En 2020, Goldman a accepté de transiger avec le DoJ pour 2,9 milliards de dollars et son unité malaisienne a plaidé coupable à une accusation de corruption.

Tim Leissner, un ancien associé de Goldman, a plaidé coupable en 2018 de conspiration en vue de blanchir de l'argent et de violer une loi anti-corruption, et a accepté de coopérer avec les procureurs. Il n'a pas été condamné et, selon les médias, il est libre moyennant une caution de 20 millions de dollars depuis son arrestation en 2018.

Roger Ng, ancien haut responsable de la banque d'investissement de Goldman pour la Malaisie, a plaidé non coupable d'accusations similaires. Il a été condamné à 10 ans de prison aux États-Unis au début de l'année, et amené en Malaisie en octobre pour aider aux enquêtes locales.

POURQUOI GOLDMAN POURSUIT-ELLE LA MALAISIE MAINTENANT ?

En 2020, Goldman a accepté de verser 3,9 milliards de dollars au gouvernement malaisien pour mettre fin à une enquête criminelle.

Goldman est également tenue d'effectuer un paiement intermédiaire unique de 250 millions de dollars si la Malaisie n'a pas reçu au moins 500 millions de dollars d'actifs et de produits d'ici août 2022, conformément à l'accord.

Les deux parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si la Malaisie a récupéré au moins 500 millions de dollars en août 2022 et si un paiement intermédiaire était dû.

Selon Goldman, le différend sera réglé par arbitrage si les deux parties ne parviennent pas à le résoudre.

Goldman a déposé cette semaine une demande d'arbitrage auprès de la Cour d'arbitrage international de Londres.

Le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, arrivé au pouvoir en novembre 2022, a déclaré qu'il souhaitait revoir l'accord conclu avec la banque et, en août, qu'il pourrait même la poursuivre en justice. (Reportage de A. Ananthalakshmi et Rozanna Latiff ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)