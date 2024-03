L'utilisation par les fonds spéculatifs de l'effet de levier dans la négociation d'actions est proche de niveaux records après que les stratégies d'endettement se sont multipliées ces dernières années et qu'une reprise des marchés financiers a incité à des paris plus risqués, selon deux sources bancaires et des notes récentes de clients de grandes banques.

Des données récentes compilées par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, les trois plus grandes sociétés de courtage au monde, dont Reuters a pris connaissance dans des notes distribuées à un groupe restreint de clients, montrent que l'effet de levier utilisé pour augmenter les rendements atteint des niveaux historiques ou s'en rapproche, selon la banque.

Ces dernières années, l'utilisation de l'effet de levier par les fonds spéculatifs a attiré l'attention des autorités de régulation sur l'impact qu'il pourrait avoir sur les portefeuilles, les marchés et les banques. Les scénarios de la Réserve fédérale américaine pour son bilan de santé annuel des banques commenceront à tester les banques par rapport à un scénario dans lequel les grands fonds spéculatifs feraient faillite, tandis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis demande aux fonds spéculatifs des données plus détaillées et plus régulières sur les expositions.

"L'effet de levier est incontestablement élevé dans le monde macroéconomique (des fonds spéculatifs)", a déclaré John Delano, directeur général de Commonfund, qui investit dans les fonds spéculatifs, ajoutant que cette situation était alimentée par les progrès réalisés dans la réduction de l'inflation et par la confiance des investisseurs dans l'intelligence artificielle.

La note de Goldman Sachs montre que l'effet de levier des fonds spéculatifs sur les positions en actions représente près de trois fois leurs comptes, contre 2,35 fois il y a un an, et un niveau record au cours des cinq dernières années, la période utilisée par la banque pour les comparaisons.

Ces données signifient que pour 100 dollars de capital propre, les fonds spéculatifs avaient 300 dollars de positions longues et courtes.

JPMorgan a montré que l'utilisation actuelle de l'effet de levier - à environ 2,7 fois - est proche d'un sommet atteint depuis 2017 et plus élevé que 98 % du temps où il a été suivi depuis lors. Morgan Stanley a également indiqué que l'effet de levier aux États-Unis n'était plus élevé que 2 % du temps lorsqu'il a été suivi au cours des quatorze dernières années.

POSITIONNEMENT HAUSSIER

L'augmentation de l'effet de levier intervient alors que les fonds spéculatifs deviennent plus haussiers à la suite d'un rallye boursier qui a décollé à la fin du mois d'octobre, lorsque les investisseurs ont commencé à parier sur une baisse prochaine des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. Le S&P 500 a progressé d'environ 24 % depuis lors.

Barclays a indiqué dans sa note que les fonds spéculatifs de différentes stratégies sont haussiers. Les fonds spéculatifs "global macro" sont désormais longs sur les actions après avoir dénoué les positions courtes qu'ils avaient l'année dernière, tandis que les fonds spéculatifs systématiques sont longs sur différents indices d'actions. Les positions longues en actions des "commodity trading advisors" (CTA), des fonds qui utilisent des ordinateurs pour suivre les tendances des prix, "restent tendues", a ajouté Barclays.

"Le marché considère que tout va bien", a déclaré Mario Unali, gestionnaire de portefeuille principal chez Kairos Partners, qui a dit avoir observé le plus haut niveau d'effet de levier au cours des trois dernières années parmi les stratégies systématiques, celles qui utilisent des modèles informatiques basés sur des données pour effectuer des transactions.

Alors que les fonds spéculatifs traditionnels, qui vendent ou achètent des actions sur la base d'une analyse de données effectuée par des personnes, ont un effet de levier d'environ deux fois leurs livres, les fonds spéculatifs quantitatifs et multi-stratégies ont un effet de levier de 4,5 et 3,1 fois, d'après une estimation de JPMorgan.

Depuis 2014, les stratégies à effet de levier sont devenues plus populaires parmi les investisseurs, dépassant la croissance des actifs observée dans l'ensemble du secteur. Les stratégies multiples et quantitatives représentent aujourd'hui environ 32 % de l'espace des hedge funds, contre 24 % en 2014, selon la société de recherche sur les hedge funds PivotalPath.

Néanmoins, ces stratégies sont globalement considérées comme moins risquées car elles tendent à associer des positions longues et courtes et sont moins exposées aux hauts et aux bas des marchés boursiers.

L'utilisation d'un effet de levier plus important pour parier sur la poursuite de la reprise semble porter ses fruits jusqu'à présent. Selon Goldman Sachs, les fonds spéculatifs qui utilisent des stratégies systématiques ont enregistré des gains de 6,42 % au cours des deux premiers mois de l'année, dépassant ainsi l'indice boursier mondial MSCI.

Edoardo Rulli, directeur des investissements d'UBS Hedge Fund Solutions, un fonds de fonds spéculatifs, a déclaré que les niveaux d'endettement actuels sont encore manœuvrables et ne constituent pas l'une de ses principales préoccupations, étant donné que la volatilité est plus faible.

Il garde toutefois un œil sur la situation. "L'effet de levier est toujours un sujet de préoccupation, c'est pourquoi il est essentiel de le surveiller. Il peut être mortel s'il est combiné au risque de liquidité", a-t-il déclaré. (Reportage de Carolina Mandl, à New York ; rédaction de Megan Davies et Deepa Babington)