Les fonds spéculatifs ont vendu des actions à leur rythme le plus rapide depuis cinq mois au cours de la semaine du 10 mai, a indiqué Goldman Sachs dans une lettre aux clients, avant les chiffres de l'inflation américaine qui pourraient déterminer les prochaines mesures des banques centrales mondiales.

Les vendeurs ont également dépassé les acheteurs d'actions mondiales pour la première fois en quatre semaines, selon la note de courtage de Goldman Sachs qui suit l'activité des fonds spéculatifs.

Il s'agit notamment de traders qui ont dénoué des positions longues, qui spéculent sur la hausse du prix d'un actif, et de ceux qui ont ajouté des positions courtes, qui parient sur une baisse de la valeur, a indiqué la banque.

La lecture de l'inflation américaine cette semaine pourrait être le facteur décisif pour l'orientation du marché à court terme.

Alors que certaines banques centrales européennes ont commencé à réduire leurs taux et que l'on s'attend à ce que la Banque centrale européenne fasse de même en juin, les coûts d'emprunt américains pourraient rester plus longtemps élevés.

Les fonds spéculatifs ont concentré leurs ventes sur l'Europe et les marchés développés d'Asie, tandis que les marchés émergents d'Amérique du Nord et d'Asie ont eu plus d'acheteurs que de vendeurs, selon la note.

Les actions chinoises ont été achetées pour la troisième semaine consécutive.

Les traders ont concentré leurs ventes sur les sociétés dites de consommation discrétionnaire, y compris les articles de luxe et les voitures, qui ont terminé la semaine comme le secteur le plus vendu en Europe et en Amérique du Nord, a déclaré Goldman Sachs.

Les fonds spéculatifs ont abandonné ces positions longues et ont ajouté des positions courtes à un rythme plus rapide depuis septembre, a ajouté la banque.

Les actions technologiques et financières ont été les secteurs les plus vendus par la suite, selon la banque, tandis que les fonds spéculatifs ont placé des positions longues sur l'énergie, l'immobilier et les services publics.

Le nombre de positions longues sur l'immobilier américain a dépassé les paris contre le secteur de la manière la plus importante depuis juin 2022, selon la note. (Reportage de Nell Mackenzie ; édition de Dhara Ranasinghe, Kirsten Donovan)