Le président américain Joe Biden nommera Christy Goldsmith Romero, membre démocrate de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), pour remplacer Martin Gruenberg à la présidence de la Federal Deposit Insurance Corporation, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

M. Gruenberg, un démocrate, a déclaré en mai qu'il quitterait ses fonctions une fois qu'un successeur aurait été confirmé par le Sénat, cédant ainsi à la pression des législateurs qui estimaient que le régulateur bancaire avait besoin d'une nouvelle direction après qu'une enquête eut révélé un harcèlement sexuel généralisé et d'autres comportements répréhensibles au sein de l'agence.

Mme Goldsmith Romero, 53 ans, a une expérience dans le domaine de l'application des lois et a mené des actions importantes contre des banques de Wall Street et d'autres entreprises financières au cours de sa carrière. Elle a rejoint la CFTC en mars 2022, après avoir enquêté pendant dix ans sur la criminalité et la fraude financières en tant que gardienne d'un programme de renflouement essentiel de la crise financière de 2009.

Pendant son mandat d'inspectrice générale spéciale pour le programme de sauvetage des actifs en difficulté (SIGTARP), de 2012 à 2022, le bureau de Mme Goldsmith Romero a engagé des poursuites et coopéré à des actions fédérales contre de grandes entreprises, notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley et General Motors.

Mme Goldsmith Romero a également été récompensée par le procureur général des États-Unis et la division pénale du ministère de la justice après que son bureau a découvert une fraude de plusieurs milliards de dollars, ce qui a conduit à des peines d'emprisonnement pour d'anciens dirigeants de l'ancien prêteur hypothécaire Taylor, Bean & Whitaker et de la banque Colonial, qui a fait faillite.

Dans les milieux progressistes, elle est considérée comme une candidate idéale pour le poste de responsable de la FDIC et comme ayant l'expérience de la gestion et les compétences nécessaires pour aider à remédier à l'environnement "toxique" de l'agence, comme l'enquête a décrit la FDIC, et pour relever d'autres défis.

La FDIC est également aux prises avec les retombées des faillites bancaires de l'année dernière, qui ont révélé les faiblesses du régulateur en matière de surveillance, et tente de finaliser une série de nouvelles règles controversées pour les banques de Wall Street, y compris des augmentations de capital importantes.

La nomination de Mme Goldsmith Romero, un processus qui prend généralement des mois, intervient à un moment politiquement précaire, cinq mois seulement avant les élections générales de novembre.

Un certain nombre de sénateurs démocrates sont candidats à leur réélection, notamment Sherrod Brown, qui préside la commission bancaire chargée de faire avancer la candidature de la FDIC, ce qui rend le processus de confirmation potentiellement litigieux difficile à gérer. Les démocrates contrôlent le Sénat par une seule voix.

"Faire passer un candidat au Sénat au cours de l'été d'une année d'élection présidentielle est toujours une bataille difficile, mais la politique toxique et le timing serré font de cette prochaine nomination un sprint sur le mont Everest", a déclaré Tyler Gellasch, PDG de la Healthy Markets Association à Washington, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur les marchés financiers.

AVEUX DE CULPABILITÉ

En tant que commissaire à la CFTC, Mme Goldsmith Romero a plaidé en faveur d'un renforcement de la surveillance des marchés américains et de sanctions plus sévères en cas de faute.

Elle a notamment insisté pour que l'agence obtienne davantage d'aveux de la part des entreprises lors du règlement des mesures d'application, en particulier de la part des récidivistes.

"Nous avons vu les banques de Wall Street faire l'objet d'une action coercitive après l'autre... Je cherche donc à renforcer l'effet dissuasif", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Reuters en 2022.

Cette campagne a été illustrée par un récent règlement de la CFTC avec JPMorgan Chase, dans lequel la banque a reconnu avoir enfreint les règles de l'agence.

Elle a également dirigé les efforts de l'agence pour mieux comprendre l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers.

Avant d'être nommée au SIGTARP, Mme Goldsmith Romero était conseillère auprès de Mary Schapiro et Christopher Cox, alors présidents de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et avait enquêté sur des violations de la législation sur les valeurs mobilières.

Elle a commencé sa carrière en tant qu'assistante juridique au tribunal des faillites du Nevada après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'université Brigham Young en 1995. (Reportage complémentaire de Pete Schroeder ; rédaction de Michelle Price et Rod Nickel)