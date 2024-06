The Goldman Sachs Group, Inc. a annoncé la nomination de John B. Hess en tant qu'administrateur indépendant du conseil d'administration, à compter du 24 juin 2024. M. Hess deviendra également membre des comités de rémunération, de gouvernance et de risque du conseil d'administration. M. Hess est directeur général de Hess Corporation depuis 1995 et président et directeur général de Hess Midstream LP depuis 2014.

M. Hess est administrateur de Hess Corporation depuis 1978 et a précédemment occupé le poste de président du conseil d'administration de 1995 à 2013. À la clôture de la vente annoncée de Hess Corporation à Chevron Corporation, M. Hess quittera ses fonctions chez Hess Corporation et Hess Midstream et rejoindra le conseil d'administration de Chevron. M. Hess a précédemment été administrateur indépendant de KKR Co., Inc. et de Dow Chemical Company.