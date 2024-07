Un pari de Goldman Sachs mis en place en 2021 sur les prêts aux fonds privés a contribué à générer des revenus records dans le domaine du financement à revenu fixe. Aujourd'hui, la banque de Wall Street s'enfonce encore plus profondément dans ce marché croissant mais risqué.

L'unité de financement de fonds, qui fait partie de la division Global Banking and Markets de la banque, prête des fonds garantis par différents types d'actifs à des fonds de capital-investissement et à d'autres fonds. Ces actifs peuvent toutefois être difficiles à évaluer et à négocier, et certains produits de prêt n'ont pas encore été testés en période de récession, ce qui rend les prêts risqués.

Goldman n'a révélé que peu de détails sur cette activité, mais des entretiens avec des cadres de la banque et des experts du secteur permettent de mieux connaître l'unité et ses activités.

L'unité de financement de fonds fait partie des efforts déployés par la banque pour remettre la banque de Wall Street sur la voie d'une croissance durable après une incursion malheureuse dans les activités de consommation, où la banque a perdu des milliards de dollars.

L'activité a connu une croissance rapide en trois ans, et une source familière avec le dossier a déclaré qu'elle était passée d'une contribution très faible à une "part très significative de la rentabilité de l'entreprise". La source n'a pas souhaité être identifiée car les détails de l'activité ne sont pas publics.

Au premier trimestre, par exemple, l'unité de financement de fonds a contribué de manière significative à l'augmentation de 31 % des revenus de la banque dans le domaine du financement des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières (FICC), a indiqué la source. La banque a déclaré que cette augmentation était due aux prêts hypothécaires et aux prêts structurés.

Goldman a déclaré un revenu record de 852 millions de dollars pour le financement FICC au premier trimestre, soit près du double du montant déclaré il y a trois ans, lorsque l'unité a été créée. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer exactement la part de la croissance due au financement de fonds.

"C'est un marché qui s'est beaucoup développé et nous avons participé à cette croissance", a déclaré Ashok Varadhan, co-responsable de la banque et des marchés mondiaux chez Goldman.

M. Varadhan a déclaré que Goldman avait "joué un rôle plus important" dans les régions où les banques régionales s'étaient retirées après les faillites bancaires du mois de mars de l'année dernière.

Interrogé sur les risques, en particulier sur les prêts accordés en fonction de la valeur des fonds de capital-investissement, considérés comme les plus risqués, il a déclaré que la banque était "assez prudente".

"Le montant de l'effet de levier appliqué à ces prêts est assez faible", a-t-il déclaré.

Goldman publiera ses résultats du deuxième trimestre lundi.

Goldman a fait de l'activité de prêt un élément majeur de sa stratégie et s'est fixé pour objectif d'augmenter considérablement les financements qu'elle accorde à d'autres clients, notamment les crédits privés et les prêts aux clients fortunés.

AMPLIFIER LES PRÊTS

L'unité propose des prêts contre différents types d'actifs, allant de la valeur nette d'inventaire (VNI) d'un fonds de capital-investissement et des engagements en espèces des investisseurs du fonds à des prêts immobiliers et de crédit privé.

Le secteur s'inquiète de plus en plus de certains de ces prêts, en particulier ceux garantis par la valeur d'un fonds de capital-investissement, appelés prêts sur la valeur liquidative, car l'environnement de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps accroît les tensions sur les marchés privés. Selon les banquiers et les analystes, le risque le plus important est qu'un éventuel ralentissement économique entraîne des défauts de paiement, en particulier pour les actifs très endettés.

Shana Ramirez, associée du cabinet d'avocats Katten Muchin Rosenman et experte en financement de fonds et en crédit privé, a déclaré que de nombreuses banques ne proposaient pas de prêts à la valeur liquidative en raison de ces risques.

Selon M. Ramirez, une banque peut essayer de structurer les prêts d'une manière qui vous mette à l'aise, en obtenant toutes les garanties possibles, sachant que certains de ces prêts ne sont pas garantis. Au-delà, il s'agit vraiment de faire confiance à votre sponsor".

DE GROS CHÈQUES

Pour les prêts NAV, Goldman a émis de gros chèques, principalement de l'ordre de 500 millions à 1 milliard de dollars, a déclaré la source au courant de l'affaire.

Mais la source a ajouté que la banque accorde des prêts à faible rapport prêt/valeur sur la valeur liquidative, généralement de 5 à 15 %. La banque dispose ainsi d'une marge de manœuvre, car il faudrait que la valeur de l'actif descende à ces niveaux pour que Goldman subisse des pertes.

Elle exige également d'autres protections lors des négociations sur les conditions du prêt. Si les évaluations chutent, par exemple, Goldman a la possibilité de forcer les emprunteurs à y remédier en apportant plus de fonds propres, a déclaré la source.

En outre, Goldman étudie la possibilité de regrouper ces prêts pour les vendre à des investisseurs, tels que des compagnies d'assurance, ce qui réduirait le risque sur son bilan, selon la source.

Il y a deux ans, Goldman a reçu un appel d'une société de capital-investissement qui souhaitait obtenir une ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars sur son fonds de 20 milliards de dollars pour financer l'acquisition d'une entreprise, a indiqué la source.

La société de capital-investissement a perdu l'affaire au profit d'un autre sponsor, qui a levé des fonds auprès de quatre fournisseurs de crédit privés.

Mais en fin de compte, tous les chemins mènent à la société de Wall Street. Le client de Goldman a tout de même contracté le prêt NAV, qu'il a utilisé pour restituer des liquidités à ses commanditaires. Les fonds de crédit privés qui avaient accordé le prêt à l'autre sponsor étaient également des clients de Goldman et la banque a fini par leur fournir également un effet de levier, a déclaré la source.

"L'objectif n'était pas de réduire le volume des transactions, mais d'amplifier ce que nous faisons du côté des prêts", a déclaré Mahesh Saireddy, responsable des produits hypothécaires et structurés de Goldman, qui supervise l'activité de financement des fonds privés.