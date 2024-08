La société d'investissement propriétaire des centres de pneus Les Schwab étudie différentes options, dont la vente de la chaîne de magasins de pneus, qui pourrait être valorisée à plus de 7 milliards de dollars, dettes comprises, ont indiqué jeudi des personnes au fait du dossier.

Meritage Group a fait appel à des banquiers d'affaires de Goldman Sachs pour lancer un processus de vente de Les Schwab Tire qui devrait susciter l'intérêt de sociétés de capital-investissement et d'autres détaillants de pneus, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Ces personnes ont précisé qu'un accord n'était pas garanti.

Le groupe Meritage, lancé par le milliardaire Nat Simons après son départ du fonds spéculatif Renaissance Technologies en 1997, a racheté Les Schwab Tire à sa famille propriétaire en 2020, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars, selon les sources.

Goldman et Les Schwab se sont refusés à tout commentaire. Meritage et Nat Simons n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les Schwab Tire, dont le siège se trouve à Bend, dans l'Oregon, pourrait atteindre une valeur équivalente à environ 15 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 500 millions de dollars, selon les sources.

Lancé en 1952 par Les Schwab, connu sous le nom de "Roi du pneu", le détaillant de pneus possède plus de 500 points de vente dans 13 États de l'ouest des États-Unis, selon son site web. Il emploie plus de 7 000 personnes.

Les Schwab Tire, qui vend des pneus, d'autres pièces automobiles et propose des services automobiles, est l'un des plus grands détaillants de pneus aux États-Unis, avec des détaillants comme Mavis Tire et Discount Tire, qui sont également des entreprises privées.

Les sociétés de capital-investissement sont traditionnellement des investisseurs actifs dans le secteur des pneus et de l'automobile en raison des flux de trésorerie réguliers générés par ces entreprises, qui sont considérées comme relativement à l'abri de la récession et moins susceptibles d'être perturbées par la vente au détail en ligne.

Les sociétés de rachat BayPine et TSG Consumer Partners ont acquis Mavis Tire en 2021 pour plus de 6 milliards de dollars.

Meritage, qui gère environ 12 milliards de dollars d'actifs en janvier de cette année, investit dans des domaines tels que le capital-investissement public et privé, le crédit et l'immobilier. Elle possède des bureaux à New York, San Francisco et Greenwich, dans le Connecticut. (Reportage d'Abigail Summerville à New York Rédaction de Matthew Lewis)