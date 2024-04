Les actionnaires de Goldman Sachs et de Bank of America ont voté contre les propositions visant à diviser les rôles de PDG et de président des deux banques mercredi, en dépit de la pression exercée par d'influents conseillers en matière de procuration pour renforcer la gouvernance d'entreprise.

Les conseillers en vote par procuration Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis avaient exhorté les actionnaires à soutenir ces propositions et à priver le PDG de Goldman, David Solomon, et le PDG de BofA, Brian Moynihan, de leurs fonctions de président du conseil d'administration.

Le fonds souverain norvégien, qui pèse 1 600 milliards de dollars et qui est l'un des plus gros investisseurs au monde, avait également indiqué qu'il soutenait ce plan.

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Goldman, la proposition du National Legal and Policy Center (NPLC), un organisme conservateur, a recueilli 33 % des votes des actionnaires, selon un décompte préliminaire, contre 16 % l'année dernière.

Luke Perlot, directeur associé du projet d'intégrité des entreprises du NLPC, a expliqué aux investisseurs, lors de la présentation de la proposition, que les "mauvaises décisions" prises par Solomon ont entraîné des pertes substantielles dans sa division de vente au détail.

Après l'échec du vote, M. Perlot a déclaré que les erreurs de jugement du PDG "auraient pu être évitées s'il y avait eu un contrepoids sérieux à son pouvoir".

Il a ajouté : "Nous sommes heureux que le nombre de votes de soutien ait doublé par rapport à l'année dernière, mais nous sommes déçus que ces exemples clairs d'excès n'aient pas convaincu une majorité de soutenir notre proposition".

Un porte-parole de Goldman Sachs a renvoyé aux commentaires antérieurs de la société sur la question. Son comité de gouvernance a maintenu qu'il considérait qu'un directeur indépendant principal fort, parallèlement au rôle de président-directeur général, était le plus efficace à l'heure actuelle.

"Nous avons pris des mesures décisives pour recentrer notre stratégie et nous concentrer sur nos points forts", a déclaré M. Solomon lors de son allocution d'ouverture. "Nous sommes en train de mettre en œuvre cette stratégie et de renforcer la position de l'entreprise.

Chez Bank of America, une mesure similaire visant à séparer les fonctions de PDG et de président a également échoué, après avoir recueilli 31 % des votes des actionnaires, contre 26 % l'année dernière.

Dans les deux banques, les investisseurs ont approuvé toutes les propositions de la direction, y compris celles relatives à la rémunération des dirigeants, tout en rejetant toutes les propositions des actionnaires. (Reportage de Saeed Azhar à Salt Lake City et de Nupur Anand à New York ; Reportage complémentaire de Niket Nishant et Tatiana Bautzer ; Rédaction de Lananh Nguyen et Deepa Babington)