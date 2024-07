Les fonds d'actions américaines ont attiré d'importants flux de capitaux au cours des sept jours précédant le 17 juillet, stimulés par les attentes d'une baisse des taux d'intérêt américains dans un contexte de baisse des prix à la consommation et de solides bénéfices des entreprises.

Selon les données du LSEG, les investisseurs ont injecté 21,7 milliards de dollars dans les fonds d'actions américaines au cours de la semaine, ce qui représente l'afflux net hebdomadaire le plus important depuis février 2021.

En début de semaine, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont atteint des niveaux record à la suite d'un rapport plus faible sur les prix à la consommation aux États-Unis la semaine précédente, qui a alimenté les spéculations sur une baisse des taux de la Réserve fédérale. Toutefois, une liquidation dans le secteur des puces et une rotation des investisseurs au détriment des actions de croissance des méga-capitalisations ont fait baisser le marché jeudi.

Par ailleurs, les résultats positifs de l'assureur UnitedHealth Group et des grandes banques, dont Bank of America, Goldman Sachs et Citigroup, ont également stimulé l'afflux de capitaux dans les fonds d'actions au cours de la semaine.

Les fonds américains à petite capitalisation ont connu une forte hausse de la demande en recevant 8,67 milliards de dollars, soit le plus important afflux hebdomadaire depuis au moins octobre 2020.

Les fonds à grande capitalisation et à multi-capitalisation ont enregistré des entrées de 10,34 milliards de dollars et de 509 millions de dollars, respectivement, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des sorties de 1,22 million de dollars.

Parmi les secteurs, la finance, l'industrie et la technologie ont été populaires, les investisseurs ayant injecté respectivement 1,85 milliard de dollars, 1,59 milliard de dollars et 880 millions de dollars dans ces fonds.

Les fonds obligataires américains, quant à eux, ont attiré 10,4 milliards de dollars d'investissements nets, soit le septième afflux hebdomadaire consécutif.

Les fonds à revenu fixe nationaux imposables ont reçu 3,44 milliards de dollars, prolongeant les entrées pour une quatrième semaine. Les fonds de participation aux prêts et les fonds de qualité à court et moyen terme ont également enregistré des achats nets de 1,28 milliard de dollars et de 1,15 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont reçu 1,63 milliard de dollars, soit la plus faible collecte en trois semaines.